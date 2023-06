Smartphones: "5D"-Sensoren sollen Kameras im Dunkeln sehen lassen

Sony sieht bei Smartphone-Kameras weiterhin großen Spielraum für weiteres Wachstum. Geht es nach dem größten Hersteller von Kamerasensoren für mobile Endgeräte, wird die sogenannte 5D-Fotografie für noch bessere Bilder und Videos sorgen - dank der Erfassung von Licht anderer Wellenlängen.

5D-Sensoren sollen selbst unsichtbares Licht erfassen können

Zusammenfassung Sony plant Produktionskapazitäten für CMOS-Chips & 5D-Kamerasensoren auszubauen.

5D-Sensoren sollen für bessere Bilder & Videos sorgen.

Sony erwartet mehr Wachstum bei höherpreisigen Smartphones.

5D-Sensoren erfassen Licht anderer Wellenlängen.

Sony will Polarisationsfilter, Low-Light-RGB & NIR-Funktionen integrieren.

5D-Sensoren im Automobilbereich für Umgebungserfassung im Dunkeln.

Erste "4D"-Sensoren ab 2025 als Samples verfügbar.

Wie der taiwanische Branchendienst DigiTimes meldet, will Sony seine Produktionskapazitäten für die Fertigung der CMOS-Chips für Smartphones weiter ausbauen. Gleichzeitig arbeitet man an neuen sogenannten 5D-Kamerasensoren, die sowohl in Smartphones als auch in Fahrzeugen zum Einsatz kommen sollen. Auf diese Weise plant man weiteres Wachstumspotenzial auszuschöpfen.Gerade bei höherpreisigen Smartphones erwartet Sony dem Bericht zufolge noch weiteres Wachstum, wobei man auf 5D-Sensoren setzt. Aktuell geht die Entwicklung der Sensoren in diese Richtung, sodass man sich von den sogenannten 4D- hin zu 5D-Sensoren bewegt.2D beschreibt in diesem Fall ganz normale 2D-Fotos, während "3D" die Ergänzung von Time-Of-Flight-Informationen meint. Mit "4D" wird Zeit als Faktor eingeschlossen, während man mit "5D" die Erfassung von Licht anderer Wellenlängen, die außerhalb des Bereichs des vom menschlichen Auge wahrnehmbaren Lichts liegen, meint.Konkret will Sony die künftigen Kamerasensoren für Smartphones mit Polarisationsfiltern, Low-Light-RGB- und Near-Infrared-Funktionen (NIR) ausrüsten, um so selbst bei schlechten Lichtverhältnissen immer bessere Ergebnisse zu liefern, so jedenfalls die Quellen bei den Zulieferern. Bis derartige Chips breit verfügbar sind, wird es wohl noch etwas dauern, denn zunächst sind "4D"-Sensoren geplant, die ab 2025 als Samples verfügbar sein sollen.Die neuen 5D-Sensoren von Sony sollen auch im Automobilbereich einsetzbar sein, weil sie nach Vorstellung der Entwickler die Möglichkeit eröffnen sollen, die Umgebung von Fahrzeugen auch im Dunkeln oder bei Regen genau zu erfassen, wenn sie mit weiteren Kameras oder LiDAR-Systemen kombiniert werden.