Call of Duty: Sprach-Chats im Spiel werden jetzt komplett überwacht

Lauschangriff mit ToxMod

Beta-Test startet jetzt

Einerseits ist die Shooter-Reihe zwar über Jahre hinweg ein großer Erfolg. Gleichzeitig zeigen Umfragen unter den Nutzern immer wieder, dass die Gamer-Gemeinschaft hinter dem Spiel als eine der unangenehmsten in der ganzen Branche angesehen wird. Activision hat daher auch schon verschiedenste Maßnahmen ausprobiert, um das Problem in den Griff zu bekommen - mit mäßigem Erfolg.Jetzt setzt man in einem neuen Ansatz auf die Fähigkeiten moderner KI-Algorithmen. Laut eines Berichtes des US-Magazins The Verge hat sich der Gaming-Konzern mit einer Firma namens Modulate zusammengetan, um eine "In-Game-Voice-Chat-Moderation" für Call of Duty und vielleicht auch andere Titel einzuführen.Das neue Moderationssystem, das eine KI-Technologie namens ToxMod verwendet, soll unerwünschte Verhaltensweisen wie Hassreden, Diskriminierung und Belästigung in Echtzeit erkennen. Auf diese Weise soll mit überschaubarem Personalaufwand direkt gegengesteuert werden können. Denn es ist wirtschaftlich schlicht nicht möglich, sämtliche Sprachchats ständig von Moderatoren mithören zu lassen.Die erste Beta-Phase von ToxMod beginnt heute in Nordamerika. Sie ist in "Call of Duty: Modern Warfare II" und "Call of Duty: Warzone" aktiv. Mit dem Release von "Call of Duty: Modern Warfare III" soll am 10. November dann eine Ausweitung auf viele andere Regionen folgen.ToxMod soll nach Angaben seiner Entwickler darüber hinausgehen, dass nur die Inhalte der Sprachchats transkribiert und analysiert werden. Die KI kann auch feinere Nuancen der Konversation erkennen, die sich aus den Emotionen und der Lautstärke der Sprecher ergeben. Die KI reagiert dann allerdings nicht selbst mit möglichen Sanktionen, sondern stellt ihre Erkenntnisse in Echtzeit einem menschlichen Moderator zur Verfügung, der dann zügig eingreifen kann.