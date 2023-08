Call of Duty: Modern Warfare 3 wurde offiziell bestätigt

In den vergangenen Monaten war Call of Duty Gegenstand zahlreicher regulatorischer Gespräche, dabei ging es natürlich um die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Nun ist man wieder in seiner Kernkompetenz in den Schlagzeilen, nämlich mit dem Spiel selbst.

Die nun offiziell erfolgte Ankündigung bzw. Bestätigung von Call of Duty: Modern Warfare 3 (CoD: MW3) war nur noch so etwas wie eine Formsache, da die Bekanntheit und Popularität dieser Shooter-Reihe bereits im Vorfeld immer wieder zahlreiche Leaks zur Folge hat. Das war auch im Fall des neuesten Call of Duty-Teils nicht anders, es gab kaum Zweifel, dass Activision dieser Tage den dritten Teil von Modern Warfare vorstellen wird.Genau genommen muss man hier aber von "erneut vorstellen" sprechen, denn es gab natürlich schon einmal ein Spiel mit diesem Titel, genauer gesagt kam es im Herbst 2011 auf den Markt. Ziemlich genau zwölf Jahre später (ab dem 10. November 2023) wird es erneut ein Spiel mit diesem Namen geben, was Fans aber sicherlich nicht überraschen wird. Denn Activision hat bereits die beiden ersten Teile von Modern Warfare der Reboot-Behandlung unterzogen.Das ursprüngliche MW3 wurde noch gemeinsam von Infinity Ward und Sledgehammer Games entwickelt, beim Reboot ist der zweitgenannte Entwickler nun alleine verantwortlich. Allzu viele Informationen zum neuesten CoD-Teil gibt es bislang allerdings nicht, denn ein aus diesem Anlass veröffentlichtes Teaser-Video verrät wenig bis nichts zum eigentlichen Spiel.Bereits zuvor gab es allerdings Gerüchte und Informationen, wonach es erstmals in der rund 20-jährigen Geschichte der Spielereihe ermöglicht wird Operators, Waffen und Bundles von einem Spiel zum anderen zu transferieren. Schon alleine das war ein eindeutiger Hinweis, dass das nächste CoD ein modernes Setting und nicht erneut ein Weltkriegs-Szenario haben wird.