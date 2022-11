Call of Duty Warzone 2.0: Trailer zum Start des Free-to-Play-Shooters

Am Mittwoch geht der kostenlose Shooter Call of Duty Warzone 2.0 an den Start, den offiziellen Launch-Trailer zeigt Activision Blizzard aber bereits heute. Zu sehen gibt es darin viel Action und Eindrücke aus dem neuen DMZ-Modus.Call of Duty Warzone 2.0 hält am bewährten Battle-Royale-Konzept fest, kommt natürlich aber auch mit einer ganzen Reihe an Neuerungen. Zu nennen ist hier vor allem die neue Karte Al Mazrah, welche die Gefechte nun in eine Wüstenregion verlegt. Diese ist nicht nur im Battle Royale, sondern auch im neuen Modus DMZ verfügbar. In diesem Extraktionsmodus müssen Spieler bis zu Ihrer Exfiltration überleben und währenddessen fraktionsbasierte Missionen absolvieren sowie nach kostbaren Gegenständen Ausschau halten. Als Gegner warten sowohl andere Mitspieler als auch KI-gesteuerte Einheiten.Natürlich hat das Update noch vieles mehr zu bieten, wie neue Fahrzeuge, Waffen, ein neues Gulag, Kämpfe auf dem und im Wasser oder verbesserte Loadouts. Später soll zudem noch ein Third-Person-Modus folgen. In einem offiziellen Blogpost geht Activision ausführlich auf diese und alle weiteren Neuerungen ein.