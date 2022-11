Philips arbeitet an QD-OLED Smart-TV, Samsung soll die Displays liefern

Bisher gibt es Fernseher mit der neuen QD-OLED-Technologie nur von Samsung und Sony. Doch das soll sich bald ändern - einem Bericht zufolge arbeitet Philips an seinem ersten QD-OLED-TV-Gerät. Noch ist aber im Unternehmen nichts entschieden.

Neues Line-Up kommt Anfang 2023

Das meldet das Online-Magazin WhatHiFi . Philips erwägt demnach den Einstieg in die Produktion von QD-OLED-Fernsehern. Das hat das Unternehmen bereits selbst bestätigt, nachdem man zuvor einen neuen Prototyp von einem Philips QD-OLED-Gaming-Monitor gezeigt hatte.Danny Tack, Direktor für Produktstrategie und -planung bei der Philips-Muttergesellschaft TP Vision, bestätigte diese Neuigkeit in einem Interview mit HDTV Test (bei YouTube zu sehen ).Damit sieht es so aus, dass Philips mit der Produktion von Fernsehern mit dieser noch neuen Technologie als dritte Marke nach Samsung und Sony auf den Markt kommen wird.QD-OLED ist eine von Samsung entwickelte Technologie. Sie zielt darauf ab, den Kontrast von OLED mit der größeren Farbbrillanz und Helligkeit von Quantum Dots zu kombinieren. Daher überrascht es auch kaum, dass Philips die Displays für die ersten QD-OLED-TVs direkt bei Samsung einkaufen will. "Wir untersuchen auch das QD-OLED-Panel von Samsung", sagte Tack gegenüber HDTV Test. Wir haben auch Prototypen in unserem Innovationszentrum in Gent, und wir vergleichen beide miteinander, um die Stärken und Schwächen zu ermitteln".Eine Entscheidung darüber, ob Philips QD-OLED-Fernseher auf den Markt bringen wird, werde aber erst noch zu einem späteren Zeitpunkt getroffen, fügte er hinzu. Philips plant, sein TV-Angebot für 2023 im Februar vorzustellen. Vermutlich wird man erst dann erfahren, ob es einen Philips QD-OLED-TV geben wird. Die Marke vertreibt bereits einen QD-OLED-Gaming-Monitor, es wäre also kein völliges Neuland für das Unternehmen.