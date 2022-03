Neo QLED 2022: Samsung nennt Preise seiner neuen Mini-LED-TVs

Samsung startet ab sofort mit der Vorbestellungsphase für seine neuen Neo QLED-TVs und bestätigt somit die Preise für Deutschland. Die Mini-LED-Fernseher sollen ab Ende März 2022 ausgeliefert werden und erhalten bereits im Vorfeld einen Cashback. Los geht es ab 1499 Euro.

Mini-LED-Fernseher als Alternative zu den QD-OLED-Modellen

Jetzt vorbestellen und bis zu 500€ sparen!

Preise der Samsung Neo QLED 8K-Modelle

65 Zoll - 5699 Euro

75 Zoll - 7699 Euro

85 Zoll - 10999 Euro

65 Zoll - 4199 Euro

75 Zoll - 5699 Euro

85 Zoll - 7999 Euro

55 Zoll - 2799 Euro

65 Zoll - 3699 Euro

75 Zoll - 4799 Euro

Preise der Samsung Neo QLED 4K-Modelle

55 Zoll - 2599 Euro

65 Zoll - 3499 Euro

75 Zoll - 4699 Euro

85 Zoll - 6399 Euro

43 Zoll - 1499 Euro

50 Zoll - 1799 Euro

55 Zoll - 2099 Euro

65 Zoll - 2799 Euro

75 Zoll - 3899 Euro

85 Zoll - 5599 Euro

55 Zoll - 1899 Euro

65 Zoll - 2499 Euro

75 Zoll - 3399 Euro

85 Zoll - 4999 Euro

Der südkoreanische Hersteller beginnt wie angekündigt pünktlich mit dem Vorverkauf des neuen Neo QLED-Lineups 2022. Überraschend senkt man bereits jetzt die Preise der Fernseher durch eine Cashback-Aktion. Wer einen der neuen Mini-LED-TVs im Online-Shop von Samsung oder bei teilnehmenden Händler vorbestellt, kann je nach 4K- oder 8K-Modell bis zu 500 Euro sparen und muss somit nicht zur anfänglich hohen unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) einkaufen.Löst man seine Bestellung bei Samsung aus, wird der Rabatt direkt im Warenkorb verrechnet. Möchte man hingegen bei Amazon, Media Markt, Saturn und Co. einkaufen, kommt der Cashback nach Registrierung innerhalb von 45 Tagen auf das Girokonto.In Hinsicht auf eine verbesserte Bildqualität stellt Samsung in diesem Jahr das 14-Bit-HDR-Mapping seiner Neo QLED-TVs in den Mittelpunkt, das in Kombination mit der Mini-LED-Lichtquelle und bis zu 16.384 Helligkeitsstufen "dunkle und helle Szenen schärfer darstellen" kann. Zudem springt der Hersteller über seinen Schatten und integriert erstmals die mittlerweile weit verbreitete Dolby Atmos-Technologie für einen immersiven Sound. Die Aufnahme von Dolby Vision zugunsten des eigenen HDR10+-Standards ist allerdings nicht geplant.Weiterhin wollen sich die Koreaner mit neuen Gaming-Funktionen von ihren Konkurrenten abheben. So wurde unter anderem der integrierte Gaming-Hub ausgebaut, dessen Verbesserungen im Verlauf des Jahres erscheinen sollen. Hinzu kommen diverse Möglichkeiten für das Cloud-Gaming (z.B. via Google Stadia und Nvidia GeForce Now ), während die verbauten Panels 4K-Auflösungen mit bis zu 144 Hz, ALLM, VRR und eARC via HDMI 2.1 unterstützen. Nachfolgend findet ihr die Preise der Samsung Neo QLED-Modelle 2022 für Deutschland.