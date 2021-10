Dyson 360 Hyperdymium: Bilder des neuen Saugroboters aufgetaucht

Nach nur mäßigem Erfolg der ersten Generationen des Dyson 360, deuten Dokumente und Bilder auf einen neuen Saugroboter des Unternehmens hin. Eine veränderte Bauform und der bekannte Hyperdymium-Motor sollen dem autonomen Bodenreiniger zu neuem Glanz verhelfen.

Bekannte Gesichter: Neues Gehäuse, neuer Motor

Dyson / FCC

Der Dyson 360 Hyperdymium durchläuft aktuell diverse Genehmigungsprozesse der Federal Communications Commission (FCC), der Zulassungsbehörde für Kommunikationsgeräte in den USA. Aus den passenden Unterlagen gehen neben Angaben zu Funkverbindungen erste Bilder hervor, die auf einige der Neuheiten des kommenden Saugroboters schließen lassen. Unter anderem scheint sich der einst britische Hersteller zukünftig auf ein deutlich flacheres Gehäuse in D-Form zu konzentrieren, die auch bei Modellen von Vorwerk (Kobold) und Neato zum Einsatz kommt.Im Gegensatz zu seinem Vorgänger Dyson 360 Heurist dürfte neben der Bauform vor allem das Upgrade in Hinsicht auf den verbauten Motor eine große Rolle spielen. Wurde das Saugroboter-Portfolio von Dyson bisher von einem digitalen V2-Motor mit Radial Root Cyclone Technologie angetrieben, dürfte dem Namen zufolge nun der aus den Akku-Staubsaugern bekannte Hyperdymium-Motor verbaut werden. Ob dieser hier auch mit bis zu 125.000 Umdrehungen pro Minuten (U/min.) im Vergleich zu den bisherigen 78.000 U/min. arbeitet, ist bisher nicht bekannt.Weiterhin ist unklar, wann und ob der Dyson 360 Hyperdymium aus den Vereinigten Staaten nach Europa und somit auch nach Deutschland gelangen wird. Da es jedoch auch die neuesten Akku-Staubsauger, wie der Dyson V15 Detect und der Dyson V12 Slim, nach der US-Einführung über den großen Teich geschafft haben, dürfte das Unternehmen mit seinem neuen Saugroboter voraussichtlich auch den hiesigen Markt anpeilen. Bis dahin ist der bekannte Dyson 360 Heurist-Roboter zum einem Preis von knapp 1000 Euro weiterhin erhältlich.