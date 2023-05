Zeitung umgeht mit Counter-Strike die russische Zensur zum Krieg

Russland hat nach dem Angriff auf die Ukraine eine Informationsmauer um das Land gezogen, es ist deshalb kaum möglich, der Kreml-Propaganda zu entkommen. Eine finnische Zeitung nutzt nun einen beliebten Valve-Shooter, um die Zensurschranken des Landes auszuhebeln.

Map heißt Voyna - und das ist kein Zufall

Zusammenfassung Finnische Zeitung nutzt beliebtes PC-Spiel, um Zensur auszuhebeln.

Counter-Strike-Karte "Voyna" liefert russischsprachige Infos.

Karte wurde seit Montag 2000-mal heruntergeladen.

Text- und Audio-Inhalte auf Karte informieren über Krieg.

Ziel, russischen Bürgern Propaganda-freie Informationen zu liefern.

Kriege können in der Regel nur dann geführt werden, wenn die Bevölkerung diese befürwortet. Das gelingt aber nur dann, wenn es entweder ein gerechter Krieg ist (wenn es so etwas überhaupt gibt) oder die Menschen massiv hinters Licht geführt werden - also mit Propaganda. In Russland kann man Ersteres eindeutig ausschließen und Belege für Zweiteres kann man etliche finden, allen voran Bezeichnungen wie "militärische Spezialoperation" statt Krieg.Es ist für westliche Medien nicht einfach, diese Zensur zu durchbrechen. Wie der britische Guardian berichtet (via t3n ), versucht eine finnische Zeitung nun, Russen mithilfe des PC-Spiels Counter-Strike zu informieren bzw. ihnen darüber Propaganda-freie Informationen zur Lage in der Ukraine zu liefern. "Während Helsingin Sanomat und andere ausländische unabhängige Medien in Russland blockiert sind, wurden Online-Spiele bisher nicht verboten", erklärt Antero Mukka, Chefredakteur von Helsingin Sanomat.Zwar werden die meisten Partien in Counter-Strike auf offiziellen Maps ausgetragen, es können aber auch Custom-Level erstellt, heruntergeladen und gespielt werden. Eine solche Map hat die finnische Tageszeitung erstellt und diese heißt konsequenterweise "Voyna", also russisch für Krieg.Die Voyna-Karte wurde einer slawischen Stadt nachgeahmt und im Keller eines dort zu findenden Gebäudes befindet sich ein Raum, in dem man in russischer Sprache Informationen zum Krieg gegen die Ukraine finden kann. Es gibt auch zahlreiche Informationen zu früheren Ereignissen in diesem Krieg, darunter zu den Massakern von Bucha und Irpin.Die Artikel von Helsingin Sanomat sind nicht nur als Texte auf den Wänden zu finden, sondern werden auch im Hintergrund vorgelesen. Seit der Vorstellung der Karte am vergangenen Montag wurde Voyna etwa 2000 Mal heruntergeladen, die Macher können derzeit allerdings nicht sagen, wo diese Downloads durchgeführt worden sind.