Counter-Strike 2: Die Veröffentlichung steht offenbar kurz bevor

Counter-Strike ist fast ein Vierteljahrhundert alt, die einstige Half-Life-Modifikation ist auch heute über weiter Strecken der beliebteste Titel in den Valve-Charts der tatsächlich gespielten Games. Aktuelle Version ist Counter-Strike: Global Offensive , doch das ändert sich wohl bald.

Counter-Strike 2 kommt wohl nächste Woche

Source 2 als Engine

Zusammenfassung Counter-Strike, populärer Titel in Valve-Charts, ist fast 25 Jahre alt

Aktuelle Version ist Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO)

Counter-Strike 2 wurde im März angekündigt, Beta-Tests liefen bereits

Veröffentlichung von Counter-Strike 2 könnte nächsten Mittwoch stattfinden

Valve hatte ursprünglich Sommer-Release für das Spiel angekündigt

Counter-Strike 2 wird als kostenloses Update für CS:GO angeboten

Wichtigste Änderung: Wechsel der Spiele-Engine zu Source 2, Map-Änderungen.

Counter-Strike 2 wurde bereits im vergangenen März angekündigt, seither durften Auserwählte das Spiel auch in einer geschlossenen Beta testen. So mancher hätte gerne dazu einen Zugang gehabt, doch die Suche nach einer Einladung dürfte sich schon bald von selbst erledigen.Denn offenbar plant Valve, Counter-Strike 2 am nächsten Mittwoch allgemein freizugeben und damit das noch aktuelle, aber bereits rund ein Jahrzehnt alte Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) offiziell abzulösen. Denn der Steam-Betreiber fragt in einem kurzen Tweet bzw. Post auf X des @CounterStrike-Kontos die Gamer: "Was macht ihr nächsten Mittwoch?"Das kann natürlich eine völlig banale Frage sein, die nichts mit der Veröffentlichung des Shooters zu tun hat, aber es wäre alles andere als überraschend, wenn hier tatsächlich die Veröffentlichung des Spiels gemeint ist - zumindest wäre es für Valve typisch.Allerdings gab es schon zuvor eindeutige Hinweise, dass ein Release ansteht. Denn ursprünglich hat Valve das Spiel für den Sommer angekündigt, vergangene Woche teilte das Unternehmen mit, dass es "bald" soweit sein werde. Wer sich also festlegt, dass mit nächstem Mittwoch tatsächlich eine Veröffentlichung von Counter-Strike 2 gemeint ist, der geht keine allzu gewagte Wette ein.Counter-Strike 2, das als kostenloses Update für Global Offensive angeboten wird, stellt das Spiel allerdings kaum fundamental auf den Kopf. Die vielleicht wichtigste Änderung betrifft die Spiele-Engine, hier wird auf Source 2 umgestellt, dazu kommen diverse Änderungen an den Maps.