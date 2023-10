Kein Counter-Strike 2 für Macs oder ältere Windows-PCs geplant

Valve hat vor Kurzem Counter-Strike 2 veröffentlicht und die Neuauflage des Online-Shooters erweist sich als sehr populär - auch wenn es Kritik und das mittlerweile übliche Review Bombing gibt. Davon abgesehen hat sich Valve nun zum Thema Mac geäußert.

Review Bombing als moderne Tradition

Counter-Strike 2 (CS2) ist seit rund zwei Wochen verfügbar und das Spiel hat sich auch schon an die Spitze der Steam-Charts gesetzt - auch wenn es Kritik von Spielern und E-Sport-Profis gibt, die Bugs, Glitches sowie fehlende Modi und Inhalte bemängeln. Das hatte zur Folge, dass CS2 zum am schlechtesten bewerteten Spiel von Valve wurde. Allzu viele Sorgen dürfte das Spieleunternehmen deshalb aber nicht haben, da Review Bombing fast schon eine Art Tradition ist und nicht immer etwas über die tatsächliche Qualität des Spiels aussagt.Wahrscheinlich werden die Kritiker auch nicht weniger werden, wenn sie hören, dass Valve die Unterstützung einiger Plattformen des Spiels gestrichen hat - auch wenn diese nicht unbedingt viele betreffen werden. Denn Valve hat bestätigt, dass man Macs und ältere Windows-PCs im Gegensatz zum Vorgänger Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) nicht unterstützen wird. Valve schreibt dazu in einem Beitrag: "Angesichts des technologischen Fortschritts haben wir die schwierige Entscheidung getroffen, die Unterstützung für ältere Hardware, einschließlich DirectX 9 und 32-Bit-Betriebssysteme, einzustellen. Ebenso werden wir MacOS nicht mehr unterstützen. Zusammengenommen machen diese weniger als ein Prozent der aktiven CS:GO-Spieler aus." Konkret bedeutet das, dass Counter-Strike 2 ausschließlich 64-Bit-Windows und Linux unterstützen wird.Weiter schreibt Valve, dass alle, die Counter-Strike 2 mit ihrer aktuellen Hardware nicht starten können, derzeit noch auf eine ältere Version von CS:GO zugreifen können. Allerdings hat das ein Ablaufdatum, denn der Support für diese Version wird am 1. Januar 2024 enden. Wer zuletzt ein Prime Status Upgrade hatte, kann in bestimmten Fällen sein Geld zurückverlangen, Details dazu gibt es in einer FAQ auf Steam.