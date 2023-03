Bei Alibaba gekauft: Ukraine nutzt chinesische Drohnen gegen Russland

Die Ukraine setzt erfolgreich auch verschiedene Arten von Drohnen gegen die russischen Angreifer ein. Jetzt zeigt sich einmal mehr, wie findig das Land bei der Beschaffung ist. Man bringt auch Geräte zum Einsatz, die einfach beim chinesischen Online-Händler Alibaba gekauft wurden.

Chinesische Drohnen im Einsatz: Ukraine kauft wohl bei Alibaba

Zusammenfassung Ukraine setzt Drohnen zur Verteidigung gegen Russland ein.

Ukraine versorgt sich dazu über chinesischen Online-Händler Alibaba.

März 2021: Bilder zeigen den Einsatz einer Mugin 5 Drohne.

Mugin 5 kann auf Alibaba für 9000 Euro bestellt werden.

Russland soll ebenfalls Drohnen aus China beziehen.

Berichte und Aufnahmen aus Kriegsgebiet schwer zu überprüfen.

Die Ukraine ist darauf angewiesen, regelmäßig mit Kriegsmaterial aller Art versorgt zu werden. Das Land beweist aber auch Kreativität, wenn es darum geht, sich mit recht einfachen Mitteln selbst einen Vorteil zu verschaffen. Im letzten Jahr hatten erste Berichte die Vermutung nahe gelegt, dass das Land auch Drohnen, die in China gebaut wurden, zum Einsatz bringt. Wie Golem berichtet, wurden jetzt erneut Aufnahmen veröffentlicht, die chinesische Drohnen im Kriegsgebiet zeigen.Interessant ist dabei vor allem der Bezugsweg: Nach der Analyse scheint die Ukraine weiterhin chinesische Online-Marktplätze zu nutzen, um sich mit verschiedenen Drohnen-Typen zu versorgen. Im aktuellen Fall zeigen Bilder, die am 3. März auf Twitter veröffentlicht wurden, eine Drohne des Typs Mugin 5. Die kann auf Alibaba aktuell zum Preis von umgerechnet rund 9000 Euro bestellt werden. Laut dem Kanal Warmonitor, der die Aufnahmen veröffentlicht, soll die Drohne durch russische Störsignale im Bezirk Saki auf der besetzten Krim zum Absturz gebracht worden sein.Wie auch Golem in seiner Analyse ergänzt, ist eine unabhängige Überprüfung von Berichten und Aufnahmen aus dem Kriegsgebiet weiterhin natürlich kompliziert. Kommerzielle Drohnen, die die Ukraine offensichtlich aus China bezieht, sind seit Beginn des Krieges immer wieder Teil der Berichterstattung. Allerdings gilt das auch für Russland, das ebenfalls Drohnen eingesetzt haben soll, die von chinesischen kommerziellen Anbietern stammen.