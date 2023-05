In deutschen Unternehmen hat das Fax immer noch einen festen Platz

In vielen deutschen Firmen heißt es noch immer: Warum sollte man eine E-Mail schicken, die dann ausgedruckt werden muss, wenn man gleich ein Fax schicken kann? Entsprechend hartnäckig halten sich Faxgeräte in den Büros der Unternehmen.

Nutzung sinkt letztlich doch

Zusammenfassung 82 % der Firmen in Deutschland nutzen noch immer Faxgeräte.

Nutzung ist rückläufig: 33 % gaben häufige Nutzung an.

Digitaler Wandel hat Fax schon lange totgesagt.

Nachweisbarkeit der Zustellung wird noch geschätzt.

50 % faxen nur noch gelegentlich oder selten.

16 % verzichten komplett darauf.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung nur mit Aufwand möglich.

Insgesamt sind die alten Fernkopierer derzeit noch in 82 Prozent der Firmen in Deutschland im Einsatz, teilte der IT-Branchenverband Bitkom heute mit. Ein Drittel (33 Prozent) der Unternehmen gab dabei in einer Untersuchung an, das Fax dabei sogar noch häufig oder sehr häufig zu benutzen.Komplett können sich aber auch die Fax-Fans nicht vor der Digitalisierung verschließen. Die Nutzung ist deutlich rückläufig. Eine häufige Nutzung räumten im letzten Jahr noch 40 Prozent der Unternehmen ein, im Jahr 2018 waren es sogar noch 62 Prozent. Obwohl die Entwicklung hier nun recht eindeutig ist, dürfte es dann doch viele Menschen überraschen, wie oft diese Kommunikationstechnik noch immer zum Einsatz kommt - denn aus dem Alltag der meisten Bürger ist sie schon seit sehr vielen Jahren verschwunden."Angesichts des digitalen Wandels war das Fax schon lange totgesagt. Hat sich ein Kommunikationskanal aber erst einmal etabliert, dauert es in der Regel, bis er vollständig abgelöst ist - selbst wenn es mittlerweile deutlich komfortablere und sicherere Kommunikationswege gibt", sagte Nils Britze, Bereichsleiter digitale Geschäftsprozesse bei Bitkom. Insbesondere die hohe Nachweisbarkeit der Zustellung werde noch immer geschätzt.50 Prozent der Unternehmen faxen nur noch gelegentlich oder selten. 16 Prozent verzichten schon komplett darauf, 2022 waren es erst 11 Prozent. Speziell, wenn es um vertrauliche Kommunikation geht, ist man mit dem Fax schlecht aufgestellt. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist hier beispielsweise nicht oder nur mit enormem Aufwand möglich.