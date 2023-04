Zombie-Betriebssystem: So bringt man Windows 10X aufs Surface Duo

Wer ein Surface Duo der ersten Generation besitzt, kann damit natürlich ganz normal die von Microsoft angepasste Android-Variante nutzen. Andererseits könnte man damit aber auch wilde Experimente anstellen und jetzt auch Windows 10X installieren. Bastler machen genau dies jetzt möglich.

Anleitung für experimentierfreudige Surface-Duo-Besitzer veröffentlicht

Fehler bei der Partitionierung enden in Gerätetod

Zusammenfassung Surface Duo 1 kann mit Windows 10X ausgestattet werden.

Installation ist mit einer Anleitung möglich, aber Nutzerdaten gehen verloren.

Windows 10X ist als Hauptbetriebssystem nicht nutzbar, PC muss verbunden sein.

Installation birgt Risiken, aber lohnt sich für Experimentierfreudige.

Windows 10X läuft flüssig und Snapping-Funktionen funktionieren.

Nur ein Bildschirm kann genutzt werden, Emulator-Image als Alternative.

Microsoft hat Entwicklung eingestellt, aber Download ist noch möglich.

Lenovo

Windows 10X hat es nie zur Marktreife geschafft, sondern wurde von den Redmondern schon vor der Fertigstellung eingestampft - genau wie das Surface Neo, auf dem 10X eigentlich ab Werk im Einsatz sein sollte. Dennoch sind einige ISO-Images von Windows 10X aus der Entwicklungsphase verfügbar, die Gustave Monce und andere Unterstützer des WoA-Project jetzt auf dem Surface Duo 1 zum Laufen bekommen haben.Mittels einer vergleichsweise simplen Anleitung , die über Github veröffentlicht wurde, lässt sich Windows 10X auf dem Surface Duo nutzen. Es gibt aber eine ganze Reihe von Punkten, die man dringend beachten muss. Dazu gehört auch, dass bei der Installation von Windows 10X nach dieser Anleitung zwar Android und Windows parallel auf dem Gerät landen, aber dabei alle Nutzerdaten verloren gehen.Android bleibt dabei das "Hauptbetriebssystem" auf dem Surface Duo, während zum Starten von Windows 10X immer ein PC mit dem Dual-Screen-Smartphone verbunden werden muss. Mit einigen Mehraufwand ließe sich theoretisch aber wohl auch ein Dual-Boot-Image erstellen, so dass man zwischen den beiden Betriebssystemen leicht beim Einschalten des Surface Duo wählen kann.Grundsätzlich handelt es sich also wie erwähnt um ein Experiment, das durchaus auch schiefgehen kann. Macht man zum Beispiel bei der Partitionierung einen Fehler, wird das Gerät dauerhaft unbrauchbar. Wer sich aber erfolgreich an das Vorhaben wagt, der kann auf dem Surface Duo der ersten Generation ein wenig von dem erleben, was Microsoft auf dem Surface Neo bieten wollte.Windows 10X soll mit seiner auf Touch-Geräte optimierten, leichtgewichtigen Oberfläche sehr flüssig auf dem Surface Duo laufen und durchaus gut nutzbar sein. Auch die neuen Snapping-Funktionen für den Umgang mit den Fenstern verschiedener Programme arbeiten auf dem Duo einwandfrei. Es gibt aber einen großen Haken: laut Monce kann man bisher nur einen der beiden Bildschirme des Surface Duo nutzen.Wer sich ohne die Gefährdung seiner eigenen Hardware mit Windows 10X beschäftigen will, kann dies unter Verwendung eines Emulator-Images tun. Der Download ist trotz der Einstellung der Entwicklung des (inzwischen) Zombie-Betriebssystems noch immer möglich , sodass man sich nach wie vor einen Eindruck davon verschaffen kann, welche innovativen Ideen Windows 10X auf Single- und Dual-Screen-Touchgeräten bieten sollte.