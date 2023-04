Snapdragon Game Super Resolution: Upscaling jetzt für fast jedes Handy

Der Begriff "Super Resolution" beschreibt modernen Upscaling-Lösungen mit KI-Hilfe, mit denen unter anderem Nvidia und AMD deutlich mehr Leistung aus ihrer Hardware herauskitzeln. Jetzt hat Qualcomm das Prinzip auf die Android-Welt übertragen.

Nicht nur für Snapdragon

Zusammenfassung Qualcomm stellt Snapdragon Game Super Resolution (GSR) vor

KI-basierte Upscaling-Lösung für Android-Geräte

GSR bringt Leistungssteigerung bei Gaming und Optimierung der Laufzeit

Kompatibel mit "meisten" mobilen GPUs

Entwickler arbeiten an Implementierung: u.a. Call of Duty, Jade Dynasty

Erste Spiele mit GSR später in diesem Jahr

Passend zu den etablierten Lösungen stellt Qualcomm seine Lösung gestern unter dem Namen Snapdragon Game Super Resolution (GSR) vor. Wie das Unternehmen betont, kann die Technik auf Smartphones gleich von mehrfachen Nutzen sein. Beim Gaming ist eine deutliche Leistungssteigerung möglich, mobile Nutzer können aber in gewohnter Auflösung spielen und von einer deutlichen Optimierung in Bezug auf die Laufzeit profitieren.Wie die Entwickler laut Wccftech erläutern, kann die Effizienzsteigerung unter anderem damit erreicht werden, dass Kantenschärfung und Upscaling in einem Durchgang vorgenommen werden - mit direktem Effekt auf den Stromverbrauch des Prozesses. Auch die Kombination mit weiteren Nachbearbeitungseffekten ist möglich, was zu einer weiteren Leistungssteigerung führen soll.Qualcomm leistet dabei aber nicht nur Entwicklungsarbeit für die eigenen Produkte. Game Super Resolution ist zur Vorstellung zwar für die Adreno-GPUs des Unternehmens optimiert. Allerdings sichern die Entwickler zu, dass diese mit den "meisten" mobilen GPUs nutzbar sein wird.Zum Start kann das Unternehmen eine durchaus beachtliche Liste an Entwicklern vorlegen, die für ihre Spiele aktuell an einer Implementierung der neuen Möglichkeiten arbeiten. In der Ankündigung finden unter anderem Call of Duty: Warzone Mobile, Jade Dynasty, Return to Empire, Justice Mobile, Naraka: Bladepoint Mobile und der Farming Simulator 23 Mobile eine Erwähnung. Mit einem Release der ersten Spiele mit GSR sei "später in diesem Jahr" zu rechnen.