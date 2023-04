Historisch: Heute soll die erste private Mondlandung stattfinden

Noch vor nicht allzu langer Zeit war Raumfahrt einigen wenigen vorbehalten und das waren staatliche Organisationen. Doch Flüge ins All hat längst die Privatwirtschaft erreicht, SpaceX ist hier sicherlich das beste Beispiel. Nun gerät auch der Mond in deren Reichweite.

ispace will Hakuto-R landen

Zusammenfassung Raumfahrt: Privatwirtschaft erreicht All, Mond in Reichweite

Versuch von SpaceX: teilweise erfolgreich, Rakete nach Minuten außer Kontrolle

Japanische Unternehmen ispace: Versuch Landung privater Mondlander

Hakuto-R: gestartet mit Falcon-9-Rakete, an Bord Raschid-Rover

Gestern im Mondorbit angekommen, heute Livestream des Landevorgangs

Japan vierte Nation mit Mondlandung, 3 alternative Landeregionen

Indien und Israel in den letzten Jahren gescheitert

ispace

Vergangene Woche versuchte sich SpaceX am Start seiner Starship-Rakete, das gelang aber nur teilweise. Denn obwohl das zweistufige System erfolgreich abheben konnte (und dabei viel Zerstörung hinterließ), geriet die Rakete nach einigen Minuten außer Kontrolle und wurde zur Explosion gebracht. Dieser halbe (Miss-)Erfolg zeigte aber dennoch gut, wie weit die private Raumfahrt in den letzten etwa zwei Jahrzehnten gekommen ist.Einen weiteren Beweis wird man heute erleben können: Denn das japanische Unternehmen ispace wird sich heute Nachmittag an der Landung des ersten privaten Mondlanders versuchen. Die Hakuto-R genannte Sonde bzw. Mission ist im Dezember 2022 mit einer Falcon-9-Rakete von SpaceX auf die Reise gegangen. An Bord befindet sich u. a. der Raschid-Rover, der von den Vereinigten Arabischen Emiraten entwickelt und gebaut worden ist.Hakuto-R ist gestern im Orbit des Mondes angekommen, heute soll der Landeversuch unternommen werden. Den Versuch überträgt ispace ab 17 Uhr per Livestream. Der eigentliche Landevorgang wird laut Plan um 17:40 Uhr beginnen, der Lander wird zu diesem Zeitpunkt sein primäres Antriebssystem zünden, um den Abstieg zu beginnen. Dieser Vorgang wird etwa eine Stunde dauern, jedenfalls dann, wenn alles nach Plan läuft.Sollte es zu Verzögerungen kommen, haben die Verantwortlichen drei alternative Landeregionen ausgewählt, sie können also auf etwaige Probleme reagieren. Gelingt das, dann wäre das nicht nur die erste private Landung auf dem Mond, sondern Japan auch das vierte Land auf dem Erdtrabanten. Denn bislang haben nur die USA, die ehemalige Sowjetunion und China eine solche Landung geschafft - Versuche von Indien und Israel sind in den vergangenen Jahren hingegen gescheitert.