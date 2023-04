Microsoft 365 "streikt" wieder: Problem legt Suchfunktion lahm

Microsoft meldet erneut Probleme mit dem Microsoft 365-Service. Der Konzern untersucht einen anhaltenden Fehler, der weltweit Kunden bei der Nutzung der Suchfunktion über mehrere Microsoft 365-Dienste hinweg stört. Erst vor wenigen Tagen gab es einen Ausfall

Noch keine Lösung in Sicht

Zusammenfassung Microsoft 365-Service erneut mit Problemen: Suchfunktion in mehreren Diensten des Angebots gestört.

Betroffene Dienste: Outlook im Web, Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams, Outlook Desktop Clients.

Microsoft untersucht anhaltenden Fehler, hat Lösung entwickelt und intern validiert.

Abschließende Tests der Korrektur laufen, Ergebnisse sind bisher positiv.

Twitter-Statusmeldungen für Updates überprüfen.

Microsoft bittet um Geduld.

Weltweit betroffene Kunden.

Die Liste der betroffenen Dienste umfasst unter anderem Outlook im Web, Exchange Online, SharePoint Online, Microsoft Teams und Outlook Desktop Clients. Nutzer meldeten, dass die Suchfelder plötzlich ohne Funktion waren - wer beispielsweise nach bestimmten Dokumenten oder Stichworten sehen wollte, bekam keine Ergebnisse.Laut dem Konzern handelt es sich um einen bereits lokalisierten Fehler. Microsoft hat dazu mehrere Tweets verfasst, die über die aktuelle Situation bei den Microsoft 365-Diensten informieren. Die ersten Meldungen über die Suche-Probleme gab es bereits am frühen Nachmittag deutscher Zeit. Da hieß es unter anderem:"Wir untersuchen ein Problem, bei dem Benutzer möglicherweise nicht in der Lage sind, die Suchfunktion in mehreren Microsoft 365-Diensten zu verwenden. Wir haben eine Lösung für die Auswirkungen auf die Suchfunktion entwickelt, die wir derzeit intern validieren, um sicherzustellen, dass sie effizient ist, bevor wir sie bereitstellen. Außerdem prüfen wir, ob eine Änderung der ECS-Konfiguration schnellere Abhilfe schaffen kann."Später bestätigte Microsoft zwar, dass man bei den internen Tests weit vorangekommen sei, die Korrektur aber noch nicht abgeschlossen sei. Aktuell ist man aber noch nicht so weit, dass der Fix laut dem Microsoft 365-Team in allen betroffenen Umgebungen angewendet werden kann, um die Auswirkungen zu mildern.Das Unternehmen bittet um Geduld. Gegen 20.30 Uhr deutscher Zeit war man dabei, die abschließenden Tests der Korrektur durchzuführen. "Wir haben positive Ergebnisse einer vorläufigen Änderung beobachtet und prüfen weitere Aktualisierungen, um das Erlebnis zu verbessern", war die letzte Meldung. Falls ihr also auch Probleme in der Suche bei Microsoft 365 bemerkt, schaut über Twitter bei den Statusmeldungen , ob es ein Update gibt.