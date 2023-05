Neeva: Kostenpflichtige Suchmaschine wird am 2. Juni eingestellt

Die Suchmaschine Neeva wurde von ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet und wollte seinen Kunden keine Werbung anzeigen und ohne Tracking auskommen. Nach zwei Jahren wird der Dienst wieder eingestellt. Nur wenige Nutzer waren bereit, für den Service zu bezahlen.

Viele Nutzer wollen nicht zahlen

Zusammenfassung Neeva von Google-Mitarbeitern gegründet, ohne Werbung und Tracking.

4,95 Dollar pro Monat für Zugang.

Am 2. Juni wird der Dienst abgeschaltet.

Übernahme durch Snowflake, Zurückerstattung ungenutzter Teile.

Neeva bedankt sich bei der Community.

Neeva

Das haben die Betreiber in einem Blog-Eintrag angekündigt. Neeva wurde von den ehemaligen Google- und YouTube-Mitarbeitern Sridhar Ramaswamy sowie Vivek Ranghunathan gegründet und konnte in einer Finanzierungsrunde 77,5 Millionen Dollar einsammeln. Ein Zugang zu der Suchmaschine hat 4,95 Dollar pro Monat gekostet. Dafür wurde dann auf Werbung und Tracking verzichtet. Nun wird der Dienst am 2. Juni abgeschaltet.Zunächst wurde der Dienst 2021 in den Vereinigten Staaten angeboten. Nachdem die Suchmaschine 600.000 Nutzer für sich begeistern konnte, wurde der Service dann vor einem Jahr in Europa zur Verfügung gestellt. Es hat sich jedoch als schwierig herausgestellt, neue Kunden zu gewinnen. Viele Nutzer sind einfach nicht daran interessiert, eine Suchmaschine auszuprobieren, die ein Abonnement erfordert.Neeva wird nach der Abschaltung von der Firma Snowflake übernommen. Der Konzern bietet Datenbanksysteme an und soll an der Suchmaschine interessiert sein. Das Unternehmen betont, dass Abonnenten den ungenutzten Teil ihrer Mitgliedschaft zurückerstattet bekommen. Neeva bedankt sich bei der Community und entschuldigt sich dafür, dass die Betreiber nicht mehr in der Lage sind, die Suchmaschine weiterhin anzubieten.