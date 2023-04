Forscher warnt vor radioaktivem Esoterik-Schmuck bei Amazon

Bei Amazon kann man eigentlich alles bestellen - von A wie AirPods über H wie Hollywoodschaukel bis hin zu Z wie Zündkerzen. In dem riesigen Sortiment verbirgt sich aber auch so manch ein gefährlicher Artikel. Auf so einen Fall macht jetzt ein Medienbericht aufmerksam.

Fragliche Effekte

Schutz vor Netzwerktürmen und Alkoholvergiftung

EMF-Schutz-Schmuckstücke sind beliebt

Zusammenfassung "Quanten-Skalar-Energie-Amulett" soll heilende Kräfte haben.

Anbieter wirbt mit fraglichen Effekten, z.B. Schutz vor Strahlung.

Wissenschaftler warnt vor radioaktiver, 6-fach erhöhte Strahlung.

Amazon reagiert vorbildlich, nimmt Produkt aus Sortiment.

Andere angebliche EMF-Schutz-Schmuckstücke noch erhältlich.

Ob weitere schädliche Produkte dabei sind, ist unklar.

Es geht dabei unter anderem um Modeschmuck mit dem vielversprechenden Namen "Quanten-Skalar-Energie-Amulett". Dieses Amulett soll laut dem Händler, der das Produkt bei Amazon anbietet, heilende Kräfte haben.Der Anbieter wirbt mit einer Reihe äußerst fraglicher "Effekte". Das Amulett kann demnach vor "magnetischen elektronischen Geräten und deren Strahlung" schützen. Zielgruppe sind Menschen, die sich einen EMF-Schutz wünschen, aus welchen Gründen auch immer.Wer das Amulett trägt, soll laut der Angebotsbeschreibung vor Mobiltelefonen, Bluetooth, Laptops, intelligenten Armbändern, WLAN, Computern, Routern, Netzwerktürmen und Alkoholvergiftung geschützt sein. Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es auch.Das berichtet das Online-Magazin Giga . Dort ist man auf die Recherche des Wissenschaftlers Johannes Schön aufmerksam geworden. Schön hatte bei Twitter eine Warnung vor der "Schutz-Halskette" veröffentlicht und das Ganze auch an das Bundesamt für Strahlenschutz weitergegeben.Das fragliche Esoterik-Amulett kommt nämlich mit einer bösen Überraschung: Es ist leicht radioaktiv. Ob man Strahlung mit Strahlung bekämpfen will? Der Anbieter verrät es nicht. Zur Einordnung: Laut Schön hat das Schmuckstück etwa 0,45μSv/h (Mikrosievert pro Stunde), die man sich direkt auf die Haut packt. Die normale natürliche Strahlung liegt in München bei etwa 0,08 μSv/h. Der Wert ist also fast 6-fach erhöht, so Schön. So einen Schmuck dann (in der Nähe der Schilddrüse) zu tragen, ist nicht empfehlenswert.Einen entsprechenden Warnhinweis gab es nicht. Amazon hat sehr schnell und vorbildlich reagiert und die Halskette nach den Medienberichten aus dem Sortiment genommen. Das Angebot war über einen Drittanbieter im Marketplace erhältlich, ist mittlerweile aber verschwunden. Andere angebliche EMF-Schutz-Schmuckstücke sind weiterhin bei Amazon erhältlich. Inwiefern dort auch noch schädliche Produkte mit radioaktiven Materialien dabei sind, ist nicht bekannt.