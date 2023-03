Amazon Prime Video: Die neuen Filme und Serien im April 2023

Für April kündigt Amazon Prime Video mehr als 30 neue Filme und Serien an. Zu den Highlights des Streaming-Dienstes gehören unter anderem The Marvellous Mrs. Maisel, Citadel, Last One Laughing und Birds of Prey. Wir zeigen euch alle Neustarts und Termine im Überblick.

Amazon Prime Video: Neue Serien & Specials im April 2023

LOL: Last One Laughing - Staffel 4 ab 6. April

Mord mit Aussicht - Staffel 4 ab 7. April

De Viaje Con Los Derbez - Staffel 3 ab 7. April

The Marvellous Mrs. Maisel - Staffel 5 ab 14. April

Greek Salad - Staffel 1 ab 14. April

Dead Ringers - Staffel 1 ab 21. April

Citadel - Staffel 1 ab 28. April

Ruby and the Well - Staffel 1 ab 30. April

Amazon Prime Video: Neue Filme im April 2023

The Fallab 1. April

Gangs of Lagos ab 7. April

Mona Lisa and the Blood Moon ab 6. April

Old ab 9. April

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ab 12. April

Hatching ab 12. April

Devil's Pond ab 13. April

Cry Macho ab 13. April

The Cell ab 16. April

Jagdsaison ab 19. April

Mord in Yellowstone City ab 19. April

Snake Eyes: G.I. Joe Origins ab 19. April

The Many Saints of Newark ab 20. April

Arac Attack - Angriff der achtbeinigen Monster ab 20. April

Judy Blume Forever ab 21. April

Practical Magic ab 22. April

The Astronaut's Wife ab 24. April

A Perfect Murder ab 25. April

Candyman ab 26. April

Mad City ab 26. April

City Hall ab 27. April

Midnight Special ab 28. April

Midnight in the Switchgrass ab 29. April

Im kommenden Monat stellt Amazon seine neue Thriller-Serie Citadel ins Rampenlicht. In den Hauptrollen sind Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas und Stanley Tucci zu sehen. Zudem starten neue Folgen der deutschen Ausgabe von LOL: Last One Laughing, in Staffel 4 unter anderem mit Hazel Brugger, Joko Winterscheidt, Martina Hill, Max Giermann, Cordula Stratmann, Kurt Krömer und Michael Mittermeier. Abseits davon schickt Prime Video The Marvellous Mrs. Maisel mit wöchentlich neuen Episoden in die fünfte Staffel.Mit der Drama-Serie Dead Ringers adaptiert Amazon David Cronenbergs gleichnamigen Film aus dem Jahr 1988 und besetzt die Hauptrollen unter anderem mit Oscar-Preisträgerin Rachel Weisz (Doppelrolle). Ebenso geht die Coming-of-Age-Geschichte Greek Salad und der Action-Krimi-Thriller Gangs of Lagos an den Start. Zeitweilig exklusiv sichert sich Prime Video außerdem Filme wie Devil's Pond, Hatching, The Fall und Birds of Prey mit Margot Robbie als Harley Quinn, Mary Elizabeth Winstead und Ewan McGregor.