Entlassungen bei Amazon: Fotografieportal DPReview muss schließen

Wie das Team hinter dem bekannten Fotografieportal DPReview mitteilte , wird der Betrieb des für seine extrem aufwendigen und genauen Tests bekannten Angebots im April eingestellt. Hintergrund sind die Entlassungen beim Online-Versandriesen Amazon, die in diesem Fall auch DPReview betreffen. DPReview gehört seit einigen Jahren zu Amazon, nachdem das Unternehmen die Seite übernommen hatte.Amazon hatte Anfang Januar die Entlassung von tausenden Mitarbeitern angekündigt, wobei es um Stellen auf Konzernebene geht, also nicht die Mitarbeiter der zahlreichen Lieferzentren und der Versandkette. DPreview dürfte eine klaffende Lücke im Bereich der Berichterstattung über digitale Fotografie und Filme hinterlassen.Die Webseite wurde vor rund 15 Jahren von Amazon übernommen. Schon zuvor hatte sie sich den Ruf erarbeitet, gründlicher und ausführlicher zu testen als praktisch alle konkurrierenden Webportale. Zu dem Portal gehört auch ein äußerst erfolgreicher YouTube-Kanal, auf dem die Testergebnisse in langen Videos besprochen wurden.Auch die Kamerahersteller wissen die Arbeit von DPReview offenbar zu schätzen, denn die US-Niederlassung von Sony veröffentlichte über ihr Blog eine Art Abschiedsbrief, in dem man sich ausführlich für die lange Zusammenarbeit bedankte, die Schließung ausdrücklich bedauert und DPReview als "Industriestandard" bezeichnete, der mit seiner Berichterstattung Maßstäbe gesetzt habe.DPReview stellt nun zum 10. April 2023 seine Arbeit ein. Die Inhalte auf dem Portal sollen noch für einen begrenzten Zeitraum verfügbar bleiben, wobei keine neuen Artikel oder Kommentare mehr veröffentlicht werden. Amazon wird von den Fans des Portals verständlicherweise ausführlich für seine Entscheidung kritisiert, das Team zu entlassen.