Videothek per Post: Netflix gibt DVD-Versand nach 25 Jahren auf

Der Streaming-Gigant Netflix gibt sein traditionelles Geschäft mit dem Versand von DVDs zur Leihe oder zum Kauf im Herbst 2023 endgültig auf. Das Unternehmen hielt daran, trotz der vor vielen Jahren erfolgten Umstellung auf Streaming als Hauptaktivität, noch immer fest.

Netflix war der erste Versender von Leih-DVDs

Zusammenfassung Netflix beendet sein DVD-Geschäft im Herbst 2023.

Umsatzeinbußen begründen das Ende des DVD-Versands.

Umsätze im Jahr 2022 noch 145,7 Mio. Dollar.

Letzter Versandtag: 29. September 2023.

Rücksendungen möglich bis 27. Oktober 2023.

Kunden können sich Liste aller geliehenen Filme herunterladen.

Netflix-Chef Sarandos bedankt sich bei den Kunden.

Netflix

Wie Netflix gestern im Rahmen der Bekanntgabe seiner jüngsten Geschäftszahlen mitteilte, wird das DVD-Geschäft am 29. September 2023 endgültig eingestellt. Netflix war einst mit der Geschäftsidee gestartet, DVDs mit Filmen und anderen Inhalten über das Internet bestellbar zu machen, wobei die Kunden bis heute über die Website DVD.com die Möglichkeit hatten, die Medien zu leihen oder zu kaufen. Noch 2018 hatte man das 20-jährige Bestehen des DVD-Vertriebs mit einer eigens produzierten Serie von YouTube-Videos gefeiert.Als Grund für das Ende des DVD-Geschäfts bei Netflix gab Firmenchef Ted Sarandos in einem Blog-Eintrag die sinkenden Umsätze in diesem Bereich an. Laut dem Magazin Variety setzte Netflix im Jahr 2022 nur noch 145,7 Millionen Dollar damit um, was angesichts des weltweiten Trends hin zum Streaming wohl dennoch eine überraschend hohe Zahl ist.Letztlich machte der DVD-Versand im letzten Jahr aber nur noch rund 0,5 Prozent des gesamten Umsatzes von Netflix aus. Außerdem bedeutet die genannte Summe einen Rückgang um rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt setzte Netflix im Jahr 2022 ganze 32 Milliarden Dollar um.In den USA gibt es mit Redbox und einigen anderen Anbietern noch immer Alternativen zu dem DVD-Versand durch Netflix. Das Unternehmen will wie erwähnt aber noch einige Monate vergehen lassen, bevor die letzten Discs verschickt werden. Auch nach dem 29. September, dem letzten Versanddatum für neu eingehende Bestellungen, wird es noch einige Wochen dauern, bis das DVD-Geschäft von Netflix Geschichte ist.Die Kunden haben noch bis zum 27. Oktober 2023 Zeit, ihre Leihfilme zurückzusenden. Wer möchte, kann sich in der verbleibenden Zeit übrigens ein PDF mit einer Liste aller jemals geliehenen Filme herunterladen, heißt es in einer FAQ zu dem Thema . Sarandos dankte in seinem Blog-Eintrag den verbleibenden Kunden für ihre Treue und auch allen anderen, "die je eine DVD in ihre Liste hinzugefügt und dann auf den roten Umschlag in ihrem Briefkasten gewartet haben".