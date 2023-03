Jeden Monat neue Spiele: Netflix fährt große Gaming-Geschütze auf

Trotz vergleichsweise niedriger Spielerzahlen investiert Netflix weiter in die Entwicklung neuer Mobile Games. Allein in diesem Jahr sollen etwa 40 Spiele innerhalb des Streaming-Abos "kostenlos" bereitgestellt werden. Mehr als 70 Titel befinden sich zudem in der Entwicklungsphase.

Von Trash-TV-Apps bis exklusiven Ubisoft-Games

Dima Solomin / Unsplash

Analysen aus dem letzten Jahr prognostizierten, dass weniger als ein Prozent der Netflix-Abonnenten mit dem stetig wachsenden Gaming-Bereich innerhalb der Google Android- und Apple iOS-Apps in Berührung kommt. Dennoch scheinen 1,7 Millionen täglich aktive Spieler den Streaming-Konzern anzutreiben, stärker in neue und vor allem exklusive Titel zu investieren. Jeden Monat sollen weitere Spiele erscheinen, etwa 40 sind für dieses Jahr geplant.Netflix spricht von der Entwicklung und Aufnahme diverser "Indie-Favoriten, preisgekrönter Erfolgstitel, RPGs, storybasierter Abenteuerspiele, Puzzle und alles, was dazwischenliegt." Besonders stolz ist man auf die Verknüpfung von Serien und Spielen, wie im Fall der Dating-Show (Unscripted) Too Hot to Handle, deren neue Folgen auch innerhalb des Spiels abrufbar sind. Ob das Trash-TV-Format echte Spieler anzieht, ist allerdings fraglich.Durchaus interessant scheinen die exklusiven Kooperationen mit Entwicklern und Publisher wie Ubisoft, die mit Valiant Hearts: Coming Home bereits im Januar das erste von drei exklusiven Spielen bei Netflix veröffentlicht haben. Für den 18. April kündigt der Streaming-Dienst den nächsten Ubisoft-Titel an - Mighty Quest: Rogue Palace und für das Jahr 2024 wurde zudem bereits das Monument Valley-Franchise eingekauft. Auch die Super Evil Megacorp (u.a. Vainglory) entwickelt für Netflix.Der Grundgedanke, werbefreie (mobile) Spiele ohne In-Game-Käufe oder Aufpreis innerhalb der Netflix-App für alle Kunden anzubieten, stößt in jedem Fall auf Zuspruch. Für viele potenzielle Gamer dürfte es allerdings an der Sichtbarkeit scheitern. Statt eines durchaus sinnvollen Menü-Buttons befinden sich die Titel versteckt zwischen Filme und Serien.