Donald Trumps YouTube-Sperre ist vorbei - pünktlich zur nächsten Wahl

YouTube ist der letzte Internet-Dienst, der eine gegen Ex-US-Präsident Donald Trump gestartete Sperre offiziell wieder aufhebt. Laut dem Unternehmen werden die Accounts des ehemaligen Präsidenten wiederhergestellt, Trump kann damit wieder neue Videos hochladen.

Handhabe nach Angriff auf Kapitol

Zusammenfassung YouTube hebt Sperre für Ex-Präsident Donald Trump auf.

Sperre wurde nach Angriff auf US-Kapitol gestartet.

YouTube hat Entscheidung wegen "anhaltendem Risiko von Gewalt" getroffen.

Für Trump gelten weiterhin dieselben Richtlinien wie für andere Nutzer.

Trump nutzt andere Dienste derzeit nicht, nur Truth Social.

Der Google-eigene Videodienst hat das Verbot von Video-Uploads auf Trumps Kanal jetzt aufgehoben. Das hat das Unternehmen mitgeteilt. YouTube sagt, es habe diese Entscheidung getroffen, nachdem es das "anhaltende Risiko von Gewalt" gegen die Möglichkeit abgewogen habe, "im Vorfeld einer Wahl von den wichtigsten nationalen Kandidaten gleichermaßen gehört zu werden."Für Trump gelten nach wie vor dieselben Richtlinien wie für andere Nutzer, so das Unternehmen. Das schließt auch nicht aus, dass eine erneute Sperre kommt. YouTube blockierte die Uploads auf Trumps Kanal wenige Tage nach dem Angriff auf das US-Kapitol am 6. Januar 2021 durch Anhänger der Trump-Politik, die sich damals erhofften, das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen zu kippen.YouTube löschte in diesem Zusammenhang dann auch einige Videos, der Kanal wurde jedoch nicht vollständig gelöscht. Andere Konzerne wie Meta und Twitter waren damals strenger vorgegangen und sperrten Trump vollständig, da sie befürchteten, seine Äußerungen könnten zu Gewalttaten anstiften. Seit die Upload-Beschränkung aufgehoben wurde, hat Trump noch keine neuen Videos auf YouTube eingestellt. Bislang hat er auch andere Dienste wie Facebook , Instagram, Twitter und weitere, die Verbote und andere Einschränkungen aufgehoben haben, nicht genutzt, außer für die Bestätigung, dass er die Dienste wieder nutzen kann.Stattdessen ist Trump vielmehr auf seiner eigenen Plattform Truth Social unterwegs. Mit Truth Social gibt es zudem eine Vereinbarung, dass seine Inhalte mindestens sechs Stunden lang exklusiv dort angezeigt werden.