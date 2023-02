Trump darf rein: Facebook & Instagram schalten Ex-US-Präsidenten frei

Meta Platforms hat wie erwartet die Nutzerkonten des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei Instagram und Facebook wieder freigeschaltet. Ab sofort könnte Trump somit wieder auf den beiden Sozialen Netzwerken aktiv werden - wenn er sich an neue Regeln hält.

Trump hatte im Januar Freischaltung gefordert

Donald Trump hat wieder freie Bahn, jedenfalls vonseiten der Betreiber von Instagram , Facebook und Twitter. Nachdem Twitter, das zwischenzeitlich von Elon Musk aufgekauft wurde, bereits Ende 2022 den Account von Trump wieder von einer wegen massiven Fehlverhaltens verhängten Sperrung befreite, ziehen Facebook und Instagram jetzt wie angekündigt nach.Bereits vor einigen Wochen hatte Meta, das Unternehmen hinter Facebook und Instagram, angekündigt, dass man Trump wieder auf die beiden Plattformen lassen wolle. Vor zwei Jahren hatte man den früheren US-Präsidenten nach dem Angriff von ultrarechten Demonstranten auf das US-Capitol zunächst kurzzeitig und dann dauerhaft gesperrt.Später hieß es dann, dass die Sperrung von Trumps Nutzerkonten zunächst auf zwei Jahre begrenzt werden sollte. Ende Januar 2023 wurde dann angekündigt, dass man ihm bald wieder Zugang zu Instagram und Facebook gewähren wolle. Nur gut eine Woche zuvor hatte Trump laut Medienberichten ein Schreiben an den Konzern gerichtet und die erneute Freigabe seiner Accounts gefordert.Noch hat sich Trump nicht wieder auf den beiden Diensten zu Wort gemeldet, wobei es dafür auch rechtliche Gründe geben könnte. So besteht eine Vereinbarung mit der von Trumps Umfeld betriebenen Plattform Truth Social, die als eine Art "konservative Alternative" zu Twitter und Co eingeführt wurde. Alle Social-Media-Posts müssen von Trump sechs Stunden vor einer Veröffentlichung auf anderen Plattformen bei Truth Social eingestellt werden.Für Trump dürfte der Zugriff auf Facebook und Instagram sowie Twitter vor allem deshalb relevant sein, weil er dort ein erheblich größeres Publikum erreichen kann. Derzeit laufen dei Vorbereitungen für eine erneute Präsidentschaftskandidatur für die Republikanische Partei, da im nächsten Jahr Neuwahlen anstehen.