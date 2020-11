Evernote - Umfassender Notizbuch-Dienst für PC & Handy

Die Alles-Merken-Software

Plattformübergreifendes Merken

Im digitalen Alltag gibt es viele Momente, in denen man Inhalte zuverlässig festhalten will. Evernote (Version 10.3.6) dient hier sozusagen als elektronischer Notizzettel, auf dem Notizen, Dokumente und Fotos unkompliziert verwaltet und zwischen Desktop und Smartphone synchronisiert werden können.Evernote funktioniert dabei seit dem Start der Betaversion im Jahr 2008 als webbasierter Dienst, auf den Nutzer entweder vom Desktop oder von mobilen Geräten zugreifen können. Neben dieser Web-Version wurde der Service aber auch für viele Betriebssysteme als alleinstehende Anwendung entwickelt. Darüber hinaus gibt es für viele der beliebtesten Browser Plug-ins, die Evernote-Funktionen direkt in das Surf-Werkzeug oder E-Mail-Postfach integrieren.So können mit Evernote im Prinzip aus jeder Quelle Notizen, Grafiken, Fotos, Zitate oder andere Dokumente in das eigene Notizbuch übernommen werden. Das Programm nimmt dann eine automatische Sortierung vor und kann die gespeicherten Inhalte so nach verschiedenen Kriterien sortierbar und über eine Suchfunktion auffindbar machen. Da Evernote auch über Text- und Bilderkennungsfunktionen verfügt, können auch solche Inhalte wiedergefunden werden. Nutzer können Einträge zu guter Letzt auch noch mit verschiedenen Tags versehen und auf weitere Arten mit Metadaten kennzeichnen.Neben der Funktion als digitaler Notizzettel bietet Evernote auch ein To-do-Feature, mit dem abhakbare Listen erstellt werden können - auch normale Notizen lassen sich so zu Aufgaben umwandeln, die mit anderen Nutzern geteilt werden können. Darüber hinaus ermöglicht es eine Erinnerungsfunktion, zu einem bestimmten Zeitpunkt an eine Notiz erinnert zu werden.Der hier angebotene Download beinhaltet die Evernote-Software für Windows-Systeme. Um die Synchronistationsfunktionen nutzen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Die Nutzung der Basis-Version ist dabei voll­kom­men kostenlos - allerdings dürfen Notizen hier nur maximal 25 MB groß sein und der Upload ist monatlich auf 60 MB beschränkt. Zudem liegen noch weitere Einschränkungen vor. Auf der offiziellen Webseite gibt es einen Überblick über die verfügbaren Tarife.Neben der hier angebotenen Windows-Version steht Evernote auch für Mac OS sowie Android und iOS zur Verfügung.Wer eine digitale Notizzettel-Alternative sucht, bekommt unter anderem bei Microsofts OneNote-Dienst einen ähnlichen Funktionsumfang geboten.