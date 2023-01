Redfall: Die Koop-Vampirjagd beginnt im Mai, neuer Gameplay-Trailer

Bethesda Softworks hatte am Mittwochabend nicht nur einen längeren Gameplay-Trailer zur kooperativen Vampirjagd Redfall veröffentlicht, sondern auch gleichzeitig deren Release-Termin verraten. Demnach erscheint das Spiel am 2. Mai dieses Jahres für den PC und die Xbox Series X/S sowie im Xbox Game Pass.In dem knapp 12 Minuten langen Video spricht das Team von Arkane Austin (Dishonored, Prey) ausführlich über Redfall, welches Spieler wahlweise solo oder im Koop mit bis zu drei Freunden auf die titelgebende Insel in Massachusetts schickt. Diese wurde aus irgendeinem Grund von Vampiren eingenommen und muss nun natürlich wieder befreit werden.Zur Wahl stehen dazu mehrere Helden und Heldinnen, alle mit individuellen Fähigkeiten, die zudem auf ein breites Arsenal anpassbarer Waffen zugreifen können. Doch Vorsicht: Die Blutsauger werden nicht nur von Kultisten unterstützt, sondern haben auch selbst den einen oder anderen Trick auf Lager. Im Video sehen wir etwa die "Wandlerin", die ihre Umgebung in Finsternis hüllen, Projektile verschießen und in den Boden versinken kann. Auch die Vampirgötter dürften in Redfall für die eine oder andere Herausforderung sorgen.