Redfall: Im neuen Trailer lernen wir die Heldin Layla näher kennen

Bethesda Softworks hat eine neue Videoreihe zu Redfall gestartet und stellt uns in dieser die unterschiedlichen Helden und Heldinnen des Vampir-Shooters ein wenig genauer vor. In der ersten Episode steht die Medizinstudentin Layla im Mittelpunkt, die übernatürliche Kräfte besitzt.Bevor die Vampire über die Stadt Redfall herfielen, hatte Layla Ellison Biomedizintechnik studiert. Außerdem absolvierte sie ein Praktikum in einer Forschungseinrichtung von Aevum, was letztendlich auch der Grund dafür ist, dass die junge Dame telekinetische Fähigkeiten besitzt.Wie das Video zeigt, kann sie mit diesen nicht nur ihre Waffen auf ziemlich coole Art und Weise aufladen, sondern ihre Kräfte natürlich auch anderweitig einsetzen: So kann sie mittels "Auftrieb" sich selbst oder Gegner in die Luft befördern und mit ihrem Schirm einen Schutzschild erschaffen oder Feinde direkt angreifen. Ebenfalls praktisch: Layla kann ihren untoten (Ex-)Freund Jason herbeirufen, der dann Gegnern in der Nähe schweren Schaden zufügt. Warum ihr ehemaliger Partner nicht mehr unter den Lebenden weilt, verrät das Video ebenfalls.Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für den PC sowie die Xbox Series X/S