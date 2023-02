Redfall: Neuer Trailer zur Welt des kooperativen Vampir-Shooters

Bethesda Softworks hat einen neuen Trailer zu Redfall veröffentlicht, dem neuesten Spiel der Arkane Studios. Die Entwickler von Hits wie Dishonored oder zuletzt Deathloop schicken Spieler hier auf eine vom Rest der Welt isolierte Insel, die sich fest in den Händen von Vampiren befindet. Ein neuer Trailer soll uns nun die Welt des Shooters etwas näherbringen.Wie es heißt, war das titelgebende Redfall einst ein idyllischer und sonniger Ort - beides änderte sich jedoch abrupt mit der Ankunft blutdürstiger Vampire. Diese haben nämlich die Sonne verdunkelt und sogar das Meer rund um die Insel verschwinden lassen. Die Einwohner Redfalls sitzen somit in der Falle.Spieler schlüpfen entweder allein oder im Koop zusammen mit Freunden in die Rolle von Widerstandskämpfern, die sich gegen die übernatürliche Gefahr zur Wehr setzen. Arkane-typisch ist die Spielwelt dabei vollkommen offen, sodass sich die Vampirjäger jederzeit frei durch Redfall bewegen können.Redfall erscheint am 2. Mai 2023 für den PC sowie die Xbox Series X/S . Außerdem ist das Spiel zum Launch im Xbox Game Pass enthalten.