Wilhelm Scream: Originalaufnahme des kultigsten Film-Schreis entdeckt

Die meisten kennen ihn, wissen das aber vermutlich nicht: Gemeint ist jene Aufnahme, die als Wilhelmsschrei bekannt ist und die in unzähligen Filmen und auch Videospielen zu hören ist. Es ist ein Soundeffekt aus dem Jahr 1951. Die Originalaufnahme galt als verschollen - bis heute.

Star Wars ist schuld

Der "Wilhelm Scream" alias Wilhelmsschrei ist schlichtweg der berühmteste Schrei in der Geschichte Hollywoods und der Unterhaltungsmedien insgesamt. Denn die kurze Passage eines schreienden Mannes ist der wohl am häufigsten verwendete Soundeffekt aller Zeiten. Er stammt aus dem US-amerikanischen Western Die Teufelsbrigade aus dem Jahr 1951 mit Gary Cooper in der Hauptrolle und war lange ein Bestandteil einer kommerziellen Bibliothek für Sound-Effekte.Konkret stammt der Wilhelmsschrei aus einer Szene, in der US-Soldaten vor Indianern flüchten und in einem Sumpf einer davon "von einem Alligator gebissen und unter Wasser gezogen" wird. Der Schrei des Schauspielers Sheb Wooley wurde in den Jahren und Jahrzehnten danach immer wieder einmal verwendet, mit seiner heutigen Bekanntheit hatte das aber nichts zu tun.Dafür war Star Wars: Eine neue Hoffnung verantwortlich. Denn in einer Szene im Todesstern, in der Luke Skywalker einen Storm Trooper anschießt und dieser schreiend herunterfällt, ist der Wilhelm Scream zu hören. Szene und Schrei wurden aber so berühmt, dass viele Regisseure und Sound-Designer den Soundeffekt in ihre Werke einbauten - als Tribut oder auch Witz.Bisher war die Aufnahme in eher minderer, weil aus dem Film selbst stammenden Qualität verfügbar. Doch wie Kotaku berichtet, wurden vor kurzem divedrse Archivaufnahmen der University of Southern California (USC) ins Internet hochgeladen - und darunter war auch eine qualitativ hochwertige Version des Wilhelmsschreis. Besser gesagt sind es fünf davon, denn Wooley probierte es fünf Mal, bis er den perfekten Schrei im Kasten hatte.Zu verdanken hat das die Film- und Popkulturwelt dem erfahrenen Tontechniker Craig Smith, der als Academic Sound Coordinator at the School of Film/Video at the California Institute of the Arts arbeitet und seit Jahren die alten USC-Tapes digitalisiert und damit für die Nachwelt konserviert.