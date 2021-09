Nintendo kündigt animierten Mario-Film mit zahlreichen Stars an

In der Nacht auf heute hat der japanische Hersteller sein Nintendo Direct genanntes Ankündigungsevent abgehalten und dabei gab es nicht nur Neues zu Spielen , sondern auch zu einem Film. Genauer gesagt hat Nintendo Neues zum animierten Super Mario-Film angekündigt.

Chris Pratt ist Mario

Super Mario Bros. war 1993 eine der ersten Videospielverfilmungen überhaupt und man kann sagen, dass sich das Genre von diesem Debakel niemals erholt hat. Wahrscheinlicher ist zwar, dass Spiele einfach ein anderes Erlebnis sind und auch erzählerisch fundamental anders funktionieren, dennoch gilt der Film mit Bob Hoskins, John Leguizamo und Dennis Hopper in den Hauptrollen bis heute als abschreckendes Beispiel dafür, warum man lieber die Finger von Spieleverfilmungen lassen sollte.Zuletzt hat es aber immerhin zumindest solide Filme gegeben: Streifen wie Sonic the Hedgehog und Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu waren zwar nicht die hohe Filmkunst, aber zumindest unterhaltsam. Das ist wohl auch der Grund, warum es auch Nintendo erneut versucht und man geht gewisserweise zu den Anfängen zurück.Denn für den 21. Dezember 2022 wurde ein animierter Mario-Spielfilm angekündigt. Bei der Besetzung hat sich der japanische Videospielhersteller "Klotzen statt kleckern" vorgenommen, denn die Liste der Schauspieler, die dem Film im Original die Stimme leihen werden, ist beeindruckend.Chris Pratt (Guardians of the Galaxy, Jurassic Park) wird Mario die Stimme leihen, Anya Taylor-Joy (Queen's Gambit) übernimmt Prinzessin Peach, den beiden wird Jack Black (School of Rock) als Bowser gegenüberstehen. Dazu kommen Seth Rogen (Superbad) als Donkey, Charlie Day (It's Always Sunny in Philadelphia) als Luigi. Nicht fehlen darf auch Charles Martinet, dieser leiht in den Games u. a. Mario und Luigi seine Stimme, er wird als Wario einen Auftritt haben.Hauptverantwortlich für die Produktion ist Illumination Entertainment, das ist jenes Studio, das mit Filmen wie Despicable Me und Minions große Erfolge feiern konnte. Einen Titel hat der Film noch nicht, ebenso nicht bekannt sind Details zur Handlung.