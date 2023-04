Schwaben: WLAN wird nachts abgeschaltet - wegen der bösen Strahlung

Der Mythos von der gefährlichen WLAN-Strahlung hält sich hartnäckig. In Süddeutschland geht es hier nun sogar soweit, dass die Errungenschaft eines öffentlichen WLANs in zwei Städten während der nächtlichen Schlafenszeit abgeschaltet wird.

Ravensburg sucht bessere Gründe

Zusammenfassung Stadt Süddeutschland schaltet öffentliche WLANs in der Nacht ab.

Bürgerinitiative begründet mit Elektrosensibilität.

Bisher unbelegt, wahrscheinlich psychosomatisch.

Ravensburg will auch abschalten, aber nicht nur wegen Elektrosensibilität.

Abschaltung unwirksam, private Netze und Mobilfunk nicht betroffen.

Im oberschwäbischen Wangen im Allgäu ist dies bereits der Fall, die Kreisstadt Ravensburg wird wahrscheinlich demnächst folgen. Ab 23 Uhr werden die Hotspots der Stadt jeweils bis zum kommenden Morgen deaktiviert, berichtete der SWR . Seitens der Stadtverwaltung wird dies damit begründet, dass man den Menschen, die sich vom WLAN negativ betroffen fühlen, eine bessere Nachtruhe gewähren will.Die Initiative hierzu sei von einer Bürgerinitiative ausgegangen. Diese argumentiert mit der sogenannten Elektrosensibilität. Demnach gebe es Menschen, die durch elektromagnetische Felder gesundheitlich gestört werden können und dann beispielsweise unter Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit leiden. Trotz verschiedener Untersuchungen konnte bisher aber nie ein Beleg dafür gefunden werden, dass ein solches Problem auch wirklich existiert, es dürfte also bestenfalls eine psychosomatische Störung sein.Das bedeutet letztlich: Aufgrund einer eingebildeten Beeinträchtigung müssen Nutzer in der Stadt nun in den Nachtstunden auf die Verfügbarkeit des öffentlichen WLANs verzichten. Auch die Ravensburger Stadtverwaltung will die Idee aufgreifen - allerdings wollte man sich hier wohl nicht die Blöße geben, solch eine Maßnahme allein mit der vermeintlichen Elektrosensibilität zu begründen. Man wolle so auch Strom sparen und dafür sorgen, dass sich weniger Menschen nachts in der Öffentlichkeit treffen und Lärm machen, hieß es.Selbst wenn es die Elektrosensibilität tatsächlich gäbe, wäre eine Abschaltung eines öffentlichen WLANs aus physikalischer Sicht wohl eine unwirksame Maßnahme. Denn die Sendeleistung von WLAN-Hotspots ist recht gering und dürfte kaum bis in die Schlafzimmer von Menschen vordringen. Anders sieht es hingegen bei den privaten Netzen der Nachbarn und dem Mobilfunk aus, die garantiert nicht abends abgeschaltet werden.