E3 2023 abgesagt: Jetzt wird die Spielemesse zu Grabe getragen

Das Comeback der einst bedeutendsten Spielemesse ist gescheitert - die E3 2023 fällt aus. Nach den Absagen vieler großer Publisher werden die Veranstaltung vor Ort sowie alle geplanten Online-Formate ersatzlos gestrichen. Die Zukunft für das Gaming-Event bleibt ungewiss.

Große Publisher hatten bereits abgesagt

Zusammenfassung E3 2023 fällt aus: Absage vor Ort und Online-Formate ersatzlos gestrichen

Gründe: Schwierigkeiten bei Entwicklern und finanzielle Engpässe

Seit Beginn der Pandemie hat die Messe an Bedeutung verloren

Große Publisher (Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft) kehren der Messe den Rücken

Zukunft der E3 ungewiss, Gamescom 2023 geplant

Wie der neue Veranstalter ReedPop und die Entertainment Software Association (ESA) bestätigen , wird die Electronic Entertainment Expo (E3) auch in diesem Jahr ausfallen. In einem offiziellen Statement (via IGN ) ist die Rede davon, dass interessierte Entwickler Probleme haben, spielbare Demos zur Verfügung zu stellen und zudem finanzielle Schwierigkeiten bzw. Ressourcenengpässe zu einer Absage der Publisher geführt haben.Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie hat die Messe deutlich an Strahlkraft und Bedeutung in der Branche verloren. Nach einem neuen Besucherrekord im Jahr 2018 wurde die E3 zuletzt 2019 im US-amerikanischen Los Angeles veranstaltet und damals bereits von der Absage des Besuchermagneten Sony überschattet - der Anfang vom Ende. Auch die Online-Ausgabe im Jahr 2021 konnte die Spielemesse mehr schlecht als recht wiederbeleben.Das diesjährige Comeback stand ebenfalls unter keinem guten Stern . Nicht nur Sony, mittlerweile auch Microsoft , Nintendo und Ubisoft haben der Messe den Rücken gekehrt. Eigene Livestream-Veranstaltungen und alternative Events wie das Summer Game Fest scheinen für die Publisher derzeit deutlich attraktiver zu sein - vor allem finanziell.Nach mehr als 27 Jahren steht die E3 somit endgültig vor dem Aus. Zwar sprechen ReedPop und ESA weiterhin von zukünftigen E3-Events, konkrete Details oder gar ein Fokus auf eine mögliche E3 2024 sind allerdings bisher nicht zu erkennen. Ob die Gamescom als eine der wenigen verbleibenden Spielemessen die einstige Stellung der E3 innerhalb der Branche einnehmen oder dem gleichen Schicksal unterliegen wird, bleibt abzuwarten. Bisher stehen die Zeichen auf grün, die Gamescom 2023 soll ab dem 23. August in Köln stattfinden.