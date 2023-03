Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im April

Amazon versorgt seine Prime-Mitglieder im April mit 15 Gratis-Spielen und einer Vielzahl an Ingame-Inhalten. Mit dabei: Wolfenstein The New Order, Art of Fighting 3 und The Beast Inside. Unser Prime-Ga­ming-Über­blick zeigt euch alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops.

In-Game-Inhalte, Twitch-Drops, Luna-Streaming und Co.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im April 2023

Alle Spiele und Loot im Überblick

Den kommenden Monat nutzt Amazon , um mit einer überdurchschnittlichen Anzahl an kostenlosen Spielen aufzufahren. Im Mittelpunkt steht der bekannte First-Person-Shooter Wolfenstein The New Order. Weiterhin werden die für viele weniger bekannten (Indie)-Titel Ninja Commando, Art of Fighting 3, The Beast Inside, Icewind Dale: Enhanced Edition, Crossed Swords, Ghost Pilots, Beholder 2, Terraformers, Metal Slug 4, Ninja Masters, Looking for Aliens, Grime, Sengoku und Magician Lord zur Verfügung gestellt.Ein Großteil der Prime Gaming-Spiele werden über die hauseigene Amazon Games App installierbar sein. Für andere wiederum erhält man beim Einlösen auf der Aktionsseite einen passenden GOG- oder Legacy Games-Code. Bekanntlich werden die Titel gestaffelt veröffentlicht, jeden Donnerstag gibt es Nachschub. Sämtliche Gratis-Spiele haben wir im Überblick (siehe unten) mit dem Hinweis "Free Games with Prime" (FGWP) versehen.Im April konzentriert sich Amazon Prime Gaming zudem auf neuen Content für die Riot-Spiele League of Legends, Legends of Runeterra, Valorant, League of Legends: Wild Rift und Teamfight Tactics. Ebenso trägt die Zusammenarbeit mit Blizzard erneut Früchte. Neue Inhalte für Overwatch 2, Hearthstone und World of Warcraft (WoW) stehen auf dem Programm. Außerdem wird man den eigenen Spiele-Streaming-Dienst Amazon Luna mit Gratis-Spielen wie Yakuza Kiwami 2, Horizon Chase Turbo, The Jackbox Games Party Pack 3 und The Adventure Pals versorgen.Zu guter Letzt beliefert Amazon auch weiterhin seine Klassiker, etwa FIFA 23, Lost Ark, New World, Smite, Rainbow Six Siege, Fall Guys und PUBG. Wer hingegen eher in der Welt der Mobile-Games zu Hause ist, der dürfte sich abschließend auf kostenlose Bundles für die King-Titel Candy Crush, Candy Crush Soda Saga und Farm Heroes Saga freuen.Sämtliche Ingame-Gegenstände, müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.