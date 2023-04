HTC Vive Pro 2: VR-Brille + Zubehör bei Media Markt zum Bestpreis

Media Markt verkauft die beliebte VR-Brille HTC Vive Pro 2 im "Full-Kit" samt Zubehör zu einem neuen Tiefpreis. Somit erhaltet ihr die beste Virtual-Reality-Erfahrung samt 5K-Headset, 120 Hz, 3D-Sound und präzisem Tracking heute besonders günstig - ein tolles Angebot für VR-Fans.

HTC Vive Pro 2 Full Kit Jetzt für 1129 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

Mehr Details zum HTC Vive Pro 2 "Full Kit" bei Media Markt

HTC Vive Pro 2 Full Kit Jetzt für 1129 Euro bei Media Markt

Zum Angebot

HTC

Der Preisvergleich zeigt: So günstig war das Full-Kit des HTC Vive Pro 2 noch nie. Neben dem VR-Headset beinhaltet das Paket für nur 1129 Euro die Basistationen und Controller für ein noch bessere Tracking und die Steuerung. Ein starker Deal für die Premium-VR-Brille.Das HTC Vive Pro 2 Full Kit ist ein hochmodernes Virtual-Reality-System, das speziell für Gamer, Unternehmen und Entwickler entwickelt wurde. Mit seiner beeindruckenden Bildauflösung von 4896 x 2448 Pixeln, einem Sichtfeld von 120 Grad und einer Bildwiederholrate von 120 Hz bietet das Vive Pro 2 ein beeindruckendes visuelles Erlebnis und eine gestochen scharfe Bildqualität.Das Full Kit umfasst neben der Vive Pro 2-Headset auch Basisstationen der zweiten Generation und die Vive-Controller, die ein präzises Tracking und eine nahtlose Integration in die virtuelle Umgebung ermöglichen. Zudem ist das System mit der SteamVR-Plattform kompatibel, sodass Nutzer auf eine umfangreiche Bibliothek von VR-Inhalten zugreifen können.Die ergonomische Gestaltung und der verstellbare Kopfbügel des HTC Vive Pro 2 sorgen für optimalen Tragekomfort während langer VR-Sessions. Die integrierten Kopfhörer bieten eine 3D-Spatial-Audio-Technologie, die ein realistisches Klangerlebnis garantiert. Darüber hinaus ist das Vive Pro 2-Headset mit einer Vielzahl von Zubehörteilen und Erweiterungen kompatibel, wie z. B. dem Vive Wireless Adapter, der kabelloses Spielen ermöglicht. Das HTC Vive Pro 2 Full Kit setzt neue Maßstäbe in der VR-Technologie und bietet seinen Nutzern ein atemberaubendes und immersives Erlebnis.