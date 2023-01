MSI Afterburner: Ukraine-Krieg betrifft auch das Overclocking-Tool

Die Entwicklung eines der beliebtesten Werkzeuge von Overclocking-Fans kann aktuell nicht fortgeführt werden. Die Zukunft von MSI Afterburner ist alles andere als sicher, weil der taiwanische PC-Hersteller den mit der Arbeit an dem Tool beauftragten russischen Entwickler nicht bezahlen kann.

MSI kann kein Geld mehr an den russischen Entwickler überweisen

MSI Afterburner - Grafikkarten übertakten

Der Krieg in der Ukraine hat für die PC-Industrie allerhand negative Folgen, sei es eine aufgrund der Inflation massiv eingebrochene Nachfrage oder auch die überlaufenden Lager der Hersteller. Für die PC-Overclocking-Szene kommt nun ein weiteres Problem hinzu, denn die Entwicklung des beliebten Tools MSI Afterburner kann nicht einfach weitergehen.Weil der Entwickler des Tools, welches unter anderem zur Ermittlung von Temperaturen und anderen Betriebsdaten verwendet wird, in Russland beheimatet ist, kann der taiwanische PC-Hersteller MSI ihn aktuell nicht auf die bisher übliche Art und Weise für seine Arbeit bezahlen.In einem Forenpost schilderte der Entwickler laut TechPowerUp die Situation, da offenbar die internationalen Sanktionen dafür sorgen, dass seine Bezahlung durch MSI nicht wie bisher überwiesen werden kann. Verständlicherweise will der russische Entwickler weiter an dem Tool arbeiten, doch ohne die Unterstützung von MSI sei dies nicht möglich.MSI ließ bisher nur verlauten, dass man die Arbeit an MSI Afterburner natürlich weiter vorantreiben will, zunächst aber einen Weg finden müsse, um die Bezahlung auf anderen Wegen als den bisher üblichen Überweisungen an eine russische Bank zu gewährleisten. Das Tool wurde zuletzt im Dezember 2021 aktualisiert, sodass mittlerweile bereits viel Zeit vergangen ist, in der neue Hardware auf den Markt kam.Derzeit erkennt MSI Afterburner deshalb nicht mehr die neueste Hardware-Generation. MSI hofft nun, dass sich die eigenen Pläne, die Zahlungsprobleme zeitnah lösen zu können, schnell in die Tat umsetzen lassen. Es gibt zwar eine Reihe von alternativen Tools, die ähnliche Aufgaben übernehmen können, viele User schätzen an Afterburner aber dessen schnelle Reaktionsfähigkeit, den großen Funktionsumfang und die weitreichende Unterstützung für fast alle Komponenten, unabhängig davon, wer der Hersteller ist.Neben MSI Afterburner gibt es noch weitere praktische Tools, um in Echtzeit verschiedene Daten zur vorhandenen Hardware auszulesen. Beliebte und kostenlose Programme sind hier GPU-Z CPU-Z und HWInfo , welche jedoch keine Daten als Overlay anzeigen können.