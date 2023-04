Rolle rückwärts: Apple iPhone 15 Pro doch ohne "Tasten-Revolution"

Analysten zufolge bleibt Apples große Button-Revolution in diesem Jahr aus. Anstelle von kapazitiven "Solid State"-Tasten soll das iPhone 15 Pro (Max) mit physischen Schaltern für Lautstärke und Co. ausgestattet werden. Schuld sind angeblich ungelöste technische Probleme.

Touch-Buttons erst im Apple iPhone 16 Pro (2024)?

Im Vorfeld der iPhone 15-Ankündigung galt es als nahezu sicher, dass Apple seine neuen Pro-Smartphones mit seitlich platzierten, kapazitiven Touch-Tasten ausstatten wird, wie man sie einst beim verbesserten Home-Button eingeführt hat. Nun die Rolle rückwärts: Die Analysten Jeff Pu, Shelly Chou und Ming-Chi Kuo sprechen von "ungelösten technischen Problemen vor der Massenproduktion" (via MacRumors ), die Apple zum Umdenken bewegen.Demnach dürfte das iPhone 15 Pro weiterhin auf klassische physische Tasten setzen und sich dabei kaum von seinem Vorgänger unterscheiden. Ob damit auch die vorab durchgesickerten Designänderungen, wie die deutlich schmaleren Bildschirmrahmen , auf der Strecke bleiben, bleibt abzuwarten. Nachdem Apple erst mit dem iPhone 14 Pro die Dynamic Island (Frontkamera) eingeführt hat, wäre es zudem denkbar, dass optische Änderungen in diesem Jahr ganz ausbleiben.Aktuell gehen die Analysten davon aus, dass Apple die Pläne für seine Solid-State-Buttons und die damit verbundene Integration weiterer Haptic-Engines (Vibrationsmotoren) nicht verwerfen wird. Es ist damit zu rechnen, dass spätestens das iPhone 16 Pro im Jahr 2024 über die neuen Schalter verfügen wird.Ebenso dürfte sich die "Umstellung" auf klassische Tasten nicht negativ auf Apples Zeitplan auswirken. Noch soll sich das iPhone 15 Pro in der sogenannten EVT-Phase (Engineer Validation Test) befinden, womit dem Hersteller genug Zeit bleibt, etwaige Änderungen durchzuführen. Denkbar ist auch, dass Apple bereits vorab eine Backup-Lösung geplant hat, sollte die Entwicklung der Touch-Buttons ins Stocken geraten.