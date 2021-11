LPDDR5X DRAM: Samsung stellt schnelleren, effizienteren Speicher vor

16 GB LPDDR5X DRAM: Diese lange Zeichenfolge markiert für Samsung einen großen Erfolg. Wie das Unternehmen mitteilt, kann man jetzt das erste LPDDR5X-DRAM-Modul der Branche ankündigen. Das ist deutlich schneller und weniger energiehungrig als der Vorgänger.

Neues Speichermodul: Schneller, effizienter, mehr Kapazität

Bald auch in Servern und Autos

Samsung macht bei der Entwicklung von Speichermodulen sehr gerne laut auf sich aufmerksam, jetzt hat das Unternehmen wieder mal einen guten Grund dazu. Das Unternehmen kann verkünden , dass man den branchenweit ersten 16-Gigabit Low Power Double Data Rate 5X (LPDDR5X) DRAM auf Basis von 14-Nanometer entwickelt hat. Das von den Entwicklern anvisierte Einsatzziel: Hochgeschwindigkeits-Datenanwendungen wie 5G, künstliche Intelligenz und das Metaverse.Samsung liefert zur Vorstellung auch direkt einen Vergleich mit dem Vorgänger LPDDR5. LPDDR5X-DRAM bietet Da­ten­ver­ar­bei­tungs-Ge­schwin­dig­kei­ten von bis zu 8,5 Gigabit pro Sekunde und kann seine Arbeit damit rund 1,3 Mal schneller erledigen als die letzte Generation. Der Einsatz von fortschrittlicher 14 Nanometer-Architektur soll außerdem den Energiehunger im Vorgänger-Vergleich um 20 Prozent gesenkt haben. Der 16-GB-LPDDR5X-Chip ermöglicht zudem bis zu 64 Gigabyte pro Speicherpaket, was der immer weiter steigenden Nachfrage nach höheren RAM-Kapazitäten Rechnung trägt."In den letzten Jahren sind hypervernetzte Marktsegmente wie KI, Augmented Reality (AR) und das Metaverse, die auf eine extrem schnelle Datenverarbeitung in großem Maßstab angewiesen sind, rasant gewachsen", so SangJoon Hwang, Senior Vice President und Leiter des DRAM Design Teams bei Samsung Electronics Wie der verantwortliche Manager betont, bewegt man sich mit seinen RAM-Bausteinen damit immer weiter über die Grenzen des Smartphone-Marktes hinaus: "Unser LPDDR5X wird die Nutzung von Hochleistungsspeicher mit geringem Stromverbrauch über Smartphones hinaus ausweiten und neue Möglichkeiten für KI-basierte Edge-Anwendungen wie Server und sogar Automobile bieten."