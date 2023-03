Apple startet vierte Beta-Version für iOS 16.4, das ist alles neu

Apple hat die nächste Vorab-Version für iOS 16.4 und iPadOS 16.4 gestartet. Es handelt sich bereits jeweils um die vierte Beta-Version für iPhone und iPad im Rahmen des Entwickler-Programms. Wir halten nach Neuerungen Ausschau.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Zusammenfassung Apple hat Beta 4 von iOS 16.4 & iPad OS 16.4 gestartet.

Neue Funktionen, Verbesserungen & App-Updates enthalten.

Neue Shortcuts-Aktionen, Emojis & Apple Music Classical-App.

Public Beta bald verfügbar, Build 20E5239b.

Anmeldung für Beta-Programm über Einstellungsapp.

Derzeit kommen die neuen Beta-Versionen fast pünktlich im Wochentakt heraus. iOS 16.4 beziehungsweise iPadOS 16.4 wird dabei wieder einmal ein größeres Update mit neuen Funktionen, Verbesserungen und mit einer neuen App sein.Apple hat bisher noch keine Übersicht zu den Neuerungen in iOS 16.4 veröffentlicht, es gibt aber schon eine Vielzahl an Informationen in den Medien. Ausprobiert werden können unter anderem Neuerungen für die Bücher- und für die Podcast-App, neue Emoji und die neue Apple Music Classical-App . Zudem gibt es neue Shortcuts-Aktionen, weitere Always-on Display-Kontrollen, sowie Mastodon-Previews für iMessage.Apple hat die neue Beta von iOS 16.4 für das iPhone bisher nur für Entwickler freigegeben, das Update für die Public Beta sollte aber schon bald folgen. Das Update bringt den Build mit der Nummer 20E5239b. Auch ein Update für iPadOS , watchOS und macOS steht bereit.Falls es zeitnah noch weitere Informationen zum Inhalt des neuen Updates oder zum Start der öffentlichen Beta gibt, werden wir sie nachreichen.Apple hat die Art und Weise geändert, wie man sich für das Developer Beta und Public Beta Programm anmelden kann - falls das noch nicht geschehen ist. Bisher war das nur über eine spezielle Webseite von Apple möglich, jetzt gibt es eine neue Option in der Einstellungsapp auf dem Gerät, mit dem man sich anmelden will. Dadurch entfällt das Laden des speziellen Profils. Apple-Tester erhalten dann das Update über die Update-Funktion. Auch neue Versionen kommen dann automatisch auf das Gerät. Das Testen von Vorab-Versionen erfolgt immer auf eigenes Risiko und sollte nicht auf dem Produktivsystem laufen.