iOS 16.3.1 ist da: Apple hat Kernel-Bug und iCloud-Probleme behoben

Apple hat eine Reihe neuer Software-Updates unter anderem für iPhone- und iPad-Besitzer veröffentlicht. Die neue iOS-Version 16.3.1 behebt Probleme mit iCloud-Einstellungen und verbessert die Absturzerkennung beim iPhone 14.

Release-Notes iOS 16.3.1 Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen für dein iPhone, einschließlich der folgenden:



iCloud-Einstellungen reagieren eventuell nicht oder werden falsch dargestellt, wenn Apps iCloud verwenden.

Siri-Anfragen für "Wo ist?" funktionieren möglicherweise nicht.

Optimierte Unfallerkennung auf den iPhone 14- und iPhone 14 Pro-Modellen.

Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du auf dieser Website: https://support.apple.com/kb/HT201222 Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen für dein iPhone, einschließlich der folgenden:

So bekommt man iOS 16.3.1

iPhone- und iPad-Nutzer bekommen damit ab sofort ein neues Update für iOS 16 mit gerätespezifischen Änderungen. Die neue iOS-Version bringt laut den ersten Informationen Fehlerbehebungen für die App-Anbindung an die iCloud , für "Wo ist?" und für den Kernel.In den Veröffentlichungs-Notizen nennt Apple zudem eine optimierte Unfallerkennung der neuen iPhone 14- und iPhone 14 Pro-Modelle. In der Aktualisierung enthalten sind auch dieses Mal sicherheitsrelevante Änderungen. Einzelheiten dazu wurden aber bisher nicht veröffentlicht. iPhone-Besitzer sollten zeitnah aktualisieren, um die Schwachstellen und Probleme zu beheben.Die Verteilung erfolgt als Over-the-Air-Update (OTA) je nach Nutzer-Einstellungen entweder zur vorgewählten Zeit oder auch direkt bei Verfügbarkeit.Man kann zudem iTunes mit einem PC für das Update nutzen und sein iOS-Gerät dort anschließen. Wer die Aktualisierung möglichst rasch erhalten und nicht auf die automatische Installation warten möchte, kann in den Einstellungen nach dem Software-Update suchen und es direkt installieren. Dazu geht man in die Einstellungen / Allgemein / Software-Update. Dort wird das iOS-Update angezeigt, man kann den Download direkt starten und installieren. So erhält man das Update meist schneller, als wenn man auf eine Update-Benachrichtigung wartet oder die automatische Funktion wählt.Neben dem Update für das iPhone hat Apple auch iPadOS 16.3.1 , watchOS 9.3.1, tvOS 16.3.2 sowie MacOS Ventura 13.2.1 auf den Weg gebracht.