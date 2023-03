iOS 16.4 ist fertig: Apple stellt obligatorischen Release-Kandidat bereit

Apple hat eine weitere Vorab-Version für iOS 16.4 im Rahmen des Beta-Testprogramms veröffentlicht. Der Beta-Test nähert sich dem Ende, das Update ist ein Release-Kandidat. Die finale Freigabe könnte schon Anfang kommender Woche erfolgen.

Beta steht jetzt als Update zur Verfügung

Zusammenfassung Apple veröffentlicht iOS 16.4 Beta-Testversion als Release-Kandidat.

Freigabe könnte Anfang kommender Woche erfolgen.

Veröffentlichungstermin für iOS/iPad OS 16.4-Update: 28. März.

Apple warnt vor Problemen bei Beta-Versionen.

Neue Classical-App ab 28. März verfügbar.

Update über OTA erhältlich.

Nextpit

Nachdem Apple mit dem angepeilten Starttermin für die neue Apple Classical-App zum 28. März bereits den Veröffentlichungstermin für das iOS und iPadOS 16.4-Update verraten hat, war die Herausgabe eines Release-Kandidaten nur noch Formsache - und nun ist es so weit. Mit dem heute gestarteten Update im Entwickler-Kanal ist Apple auf der Zielgeraden für die Fertigstellung von iOS 16.4 angekommen.Mit der jetzt erfolgten Veröffentlichung der neuen Beta-Version für Entwickler wurden nur noch wenige Verbesserungen und Fehlerbehebungen ausgeliefert. Der Freigabe an alle Nutzer steht also nichts mehr im Wege, es sei denn, es muss noch ein weiteres Bugfix-Update erfolgen. Aber auch dann dürfte es machbar sein, den Veröffentlichungstermin am 28. März zu halten.Apple hatte angekündigt, dass die neue Classical-App ab dem 28. März zur Verfügung stehen wird. Üblich ist eine Ankündigung für die iOS-Updates ansonsten nur für die Veröffentlichungen der initialen iOS- und iPadOS-Versionen, also zum Beispiel für iOS 16.Über die Verbesserungen und Neuerungen haben wir bereits mehrfach berichtet Die neue Aktualisierung steht jetzt als Update zur Verfügung. Registrierte Nutzer beziehen die neue Version einfach Over-the-Air, also als On­line-Ak­tua­li­sie­rung. Wer sich noch nicht für das Be­ta-Pro­gramm angemeldet hat, kann das jederzeit nachholen und mit in die Beta-Phase einsteigen. Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Apple warnt daher auch bei jeder neuen Runde im Beta-Test, dass man besser nicht sein Produktiv-iPhone, sondern ein Zweitgerät für die Tests nutzen sollte.