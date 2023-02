Apple veröffentlicht erstmals Daten zur Nutzung von iOS 16

Apple gibt jetzt einen Einblick in das Update-Verhalten seiner Nutzer. Demnach haben mehr als zwei Drittel aller iPhone-Besitzer auf iOS 16 aktualisiert. Ganz anders sieht es allerdings bei iPad-Besitzern aus - sie erscheinen gegenüber iPhone-Nutzer nahezu Update-faul.

Nutzung von iPadOS 16

Zusammenfassung 72% aller iPhones insgesamt nutzen iOS 16.

81% aller iPhone-Modelle der letzten 4 Jahre laufen mit iOS 16.

50% aller iPads insgesamt laufen mit dem iPad OS 16.

53% aller iPads der letzten 4 Jahre laufen mit iPad OS 16.

iOS 16 & iPad OS 16 wurden erst vor wenigen Monaten veröffentlicht.

Android 13 wird nur von 5,2% aller Nutzer verwendet.

iPhone-Nutzer aktualisieren rascher als Android-Nutzer.

Apples neueste Statistik zur Verbreitung für iOS 16 und iPadOS 16 verrät, auf wie vielen iPhones und iPads das neueste Software-Update für die mobilen Geräte bisher läuft. Diese Nutzungsrate wurde laut Apple "anhand von Geräten gemessen, über die am 14. Februar 2023 im App Store eingekauft wurde". Zu finden ist die neue Statistik im Support-Bereich von Apples-Webseite 72 Prozent aller iPhones laufen demnach mit iOS 16. Bei jüngeren Geräten liegt die Quote sogar noch darüber: 81 Prozent aller iPhone-Modelle, die in den vergangenen vier Jahren veröffentlicht wurden, laufen mit iOS 16. Diese Zahlen decken sich in etwa mit den Statistiken von Analysten, die solche Zahlen regelmäßig veröffentlichen.Die Adoptionsrate von iPadOS 16 ist dagegen deutlich geringer: 53 Prozent aller iPads, die in den letzten vier Jahren eingeführt wurden, und 50 Prozent aller iPads allgemein laufen mit dem neuesten Update. Interessant ist die breite Masse an iOS 16- und iPadOS 16-Nutzern, wenn man bedenkt, dass die Updates erst seit einigen Monaten (September und Oktober 2022 veröffentlicht wurden.Die neue Version wird vom iPhone 8 und neuer unterstützt. Apples Zahlen zur Verbreitung von iOS 16 wurden zeitgleich mit der Freigabe des ersten iOS 16.4 Beta-Updates veröffentlicht. Das iPhone-Nutzer rasch auf die jeweils neueste Version aktualisieren, ist keine neue Erkenntnis.Der Vergleich zu Android zeigt, wie sich das genau darstellt: Nimmt man die von Google Mitte Januar veröffentlichten Statistiken zu Android 13, hat bisher nur jeder 20. Android-Nutzer das neueste OS installiert (5,2 Prozent).