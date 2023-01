Release-Kandidat für iOS 16.3 ist da, Freigabe für alle Nutzer in Kürze

Apple hat eine weitere Vorab-Version für iOS 16.3 im Rahmen des Beta-Testprogramms veröffentlicht. Der Beta-Test nähert sich dem Ende, das Update ist ein Release-Kandidat. Die finale Freigabe wird Anfang kommender Woche erwartet.

Das ist neu

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Das nächste iOS-Update hat sich angekündigt: Apple hat mit der Veröffentlichung der neuen Beta-Version für Entwickler bekannt gegeben, dass es sich um einen Release-Kandidaten handelt. iOS 16.3 ist als Funktions-Update angekündigt worden, wird aber auch wichtig Fehlerbehebungen mitbringen.Zu den Neuerungen gehört ein neuer Begrüßungsbildschirm, Unterstützung für Apple ID-Sicherheitsschlüssel, Hand-off vom iPhone auf den HomePod und einiges mehr. Dazu kommen noch allerlei Veränderungen "unter der Haube". Nach dem derzeitigen Kenntnisstand wird Apple mit dem Update noch ein Display-Problem mit dem iPhone 14 Pro Max beheben. Der Freigabe an alle Nutzer sollte nun nichts mehr im Wege stehen.Die neue Aktualisierung steht jetzt als Update zur Verfügung. Registrierte Nutzer beziehen die neue Version einfach Over-the-Air, also als On­line-Ak­tua­li­sie­rung. Wer sich noch nicht für das Be­ta-Pro­gramm angemeldet hat, kann das jederzeit nachholen und mit in die Beta-Phase einsteigen.Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von dementsprechend unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID. Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch. Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Apple warnt daher auch bei jeder neuen Runde im Beta-Test, dass man besser nicht sein Produktiv-iPhone , sondern ein Zweitgerät für die Tests nutzen sollte.