Neues iPhone-Update: Apple iOS 16.4 veröffentlicht - Das ist neu

Apple stellt ab sofort die Updates auf iOS 16.4 und iPadOS 16.4 für iPhone- und iPad-Besitzer zum Download bereit. Neben neuen Emojis gehören unter anderem Verbesserungen für Web-Apps, den Apple Pencil, die Fotos-App und viele Bugfixes zu den Neuerungen.

Neuerungen für Apple iPads

Apple iOS 16.4-Update: Offizielle Patch Notes im Überblick

21 neue Emojis wie Tiere, Handgesten und Objekte sind jetzt über die Emoji-Tastatur verfügbar.

Mitteilungen von Web-Apps werden jetzt auf dem Home-Bildschirm angezeigt.

Die Stimmisolation für Mobilanrufe hebt deine Stimme hervor und blendet Umgebungsgeräusche aus.

Die Funktionalität des Albums "Duplikate" in "Fotos" wird erweitert, sodass doppelte Fotos und Videos auch in einer geteilten iCloud-Fotomediathek erkannt werden.

VoiceOver wird für Karten in der App "Wetter" unterstützt.

Eine Einstellung der Bedienungshilfen ermöglicht es, Videos automatisch abzudunkeln, wenn blinkendes Licht oder Stroboskopeffekte erkannt werden.

Die Funktion "Visuelles Nachschlagen" ist jetzt in Österreich und der Schweiz verfügbar.

Ein Problem wird behoben, bei dem Kaufanfragen von Kindern möglicherweise nicht auf dem Gerät von Erziehungsberechtigten angezeigt werden.

Probleme werden korrigiert, bei denen Matter-kompatible Thermostate nach dem Koppeln mit Apple Home möglicherweise nicht mehr reagieren.

Optimierte Unfallerkennung auf den iPhone 14- und iPhone 14 Pro-Modellen.

Apple iPadOS 16.4-Update: Gesonderte Tablet-Änderungen

Ein schwebender Apple Pencil ermöglicht Unterstützung für Neigungen und Azimut. Dadurch kannst du deine Markierung aus jeder Perspektive überprüfen, bevor du sie in "Notizen" oder kompatiblen Apps auf dem iPad Pro (11 Zoll, 4. Generation) oder iPad Pro (12,9 Zoll, 6. Generation) erstellst.

Ein Problem mit der Reaktionsfähigkeit des Apple Pencil wird behoben, das beim Zeichnen oder Schreiben in der App "Notizen" auftreten kann.

Von schüttelnden Gesichtern über Herzen bis hin zum Esel kehren mit dem Patch insgesamt 21 neue Emojis von Tieren, Handgesten und Objekten in iOS und iPadOS ein. Diese wurden bereits im September 2022 vom Unicode-Konsortium genehmigt. Darüber hinaus ermöglicht Apple nun auch Web-Apps, die über den Browser auf dem Home-Bildschirm abgelegt wurden, Benachrichtigungen über die Mitteilungszentrale zu senden. Zusätzlich wurde das "visuelle Nachschlagen" für Nutzer aus Österreich und der Schweiz freigeschaltet.Aus dem offiziellen Changelog für iOS 16.4 und iPadOS 16.4 (siehe unten) geht weiterhin hervor, dass Apple die Unfallerkennung auf iPhone 14- und iPhone 14 Pro-Modellen optimiert und Probleme mit Matter-kompatiblen Thermostaten im Apple Home-Ökosystem korrigiert hat. Zudem können Duplikate von Bildern und Videos innerhalb der Fotos-App nun auch in iCloud-Mediatheken erkannt und herausgefiltert werden.Speziell für iPads wurde an den Fähigkeiten des Apple Pencil gearbeitet. Nicht nur konnten die Entwickler ein Problem hinsichtlich seiner Reaktionsfähigkeit innerhalb der Notizen-App ausmerzen, auch das sogenannte Hover-Feature wurde verbessert. Ein leicht über dem Display schwebender Apple Pencil überträgt nun auch seinen Neigungswinkel an das iPad, um für eine präzisere Vorschau in Kreativ-Apps zu sorgen. Die Schwebefunktion ist dabei ausschließlich auf iPads mit M2-Chip verfügbar.Falls nicht automatisch über Nacht installiert, kann der Download von iOS 16.4 und iPadOS 16.4 über die Einstellungen und die Menüpunkte Allgemein -> Softwareupdate manuell durchgeführt werden.