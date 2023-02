iOS 17 Dev-Beta nicht mehr gratis zu haben: Apple schiebt Riegel vor

War man als Nutzer bisher findig genug, konnte man die Developer Beta-Versionen von iOS gratis testen. Mit iOS 16.4 führt das Unternehmen Anpassungen ein, die das in Zukunft verhindern sollen. Die Entwicklervorschau von iOS 17 gibt es dann vermutlich nur noch gegen Geld.

iOS 16.4 Beta: Apple schließt kostenlose Download-Wege aus

Apple

Der offizielle Weg zur Developer-Beta-Version von iOS ist klar: Entwickler sollen sich beim Apple-Developer-Program für 99 US-Dollar im Jahr anmelden und können dann die Vorschauversionen beziehen. Allerdings hatte sich auch schnell abseits dieses Bezugsweges eine Community etabliert, die den Download mit Profilen möglich macht, die online auf verschiedenen Plattformen gratis zur Verfügung gestellt wurden. Apple war diese Entwicklung schon länger in Dorn im Auge, weshalb man jetzt weitere Schritte ergreift.Wie Macrumors berichtet, taucht in der Beta-Version zu iOS 16.4 ein neues "Beta Updates" Menü auf. Damit will es Apple in Zukunft ermöglichen, dass iOS-Developer-Betas direkt auf dem iPhone aktiviert werden können. Der bisherige Umweg über die Apple-Developer-Webseite und die Installation von Konfigurationsprofilen entfällt damit. Allerdings: das Menü erscheint nur, wenn der Nutzer des iPhones mit seiner Apple-ID beim Apple-Developer-Program angemeldet ist.Bleibt noch ein Hoffnungsschimmer für alle, die hier doch noch auf einen Ausweg hoffen: Aktuell ist noch nicht bekannt, wie Apple mit IPSW-Files umgehen wird, die eine Installation abseits des neuen Menüs ermöglichen könnten. Wie Macrumors anmerkt, hatte Apple vor Jahren schon die Taktik verfolgt, das Flashen der Software nur auf Geräten zu gestatten, die in einem Developer-Account registriert sind. Mit der Abschaffung von Beta-Profilen ist es gut denkbar, dass Apple diese Richtlinie mit iOS 17 wieder einführt.Mit dem Release der iOS 17 Developer-Beta ist zur Entwicklermesse WWDC im Juni zu rechnen. Für gewöhnlich lässt sich der Konzern dann aber auch nicht allzu viel Zeit mit dem Release der ersten öffentlichen Version über das Beta Software Program . Die Anmeldung ist hier weiterhin kostenlos.