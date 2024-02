Amazon-Gründer Bezos verkauft Aktien in Milliardenhöhe - was plant er?

Jeff Bezos ist schon seit einer Weile nicht mehr Amazon-CEO , sein Name bleibt aber untrennbar an den Konzern gebunden. Bezos selbst trennt sich aber von Amazon-Anteilen in Milliarden-Höhe, und zwar nicht zum ersten Mal in diesem Monat. Da stellt sich die Frage: Was hat er vor?

Aktien in Höhe von sechs Milliarden Dollar verkauft

Steuerersparnis

Zusammenfassung Jeff Bezos verkauft Amazon-Anteile im Wert von 2 Milliarden Dollar

Gesamtwert der verkauften Anteile beträgt nun 6 Milliarden Dollar

Bezos gab etwa zwölf Millionen Aktien zu 169,50 Dollar pro Stück ab

Verkäufe erfolgten über einen Handelsplan für bis zu 50 Millionen Aktien

Letzter Verkauf von Bezos-Aktien war im Mai 2021, dem Rücktrittsjahr

Bezos plant Umzug von Seattle nach Miami, wo keine Aktiensteuer anfällt

Offiziell zieht Bezos wegen Familie und Blue Origin nach Florida

Der Amazon-Gründer hat in den vergangenen Tagen viele Anteile an dem von ihm gegründeten Unternehmen abgegeben. Denn laut Dokumenten der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) hat Bezos diese Woche Aktien im Wert von rund zwei Milliarden Dollar verkauft. Damit steigt der Gesamtwert der Anteile, von denen sich der 60-Jährige getrennt hat, auf sechs Milliarden Dollar.Genauer gesagt hat Bezos rund zwölf Millionen Anteile zum Preis von 169,50 Dollar pro Aktie abgegeben. Wie CNBC berichtet, wurden die Verkäufe im Rahmen eines Handelsplans durchgeführt, dieser ermöglicht dem Amazon-Gründer und langjährigen CEO, insgesamt 50 Millionen Amazon-Anteile zu verkaufen - das hätte einen Wert von etwa 8,5 Milliarden Dollar.Es ist das erste Mal seit einer ganzen Weile, dass Bezos sich von Aktien trennt, zuletzt war dies im Mai 2021 der Fall - also dem Jahr, in dem er als Chief Executive Officer zurückgetreten ist. Wozu er das Geld benötigt, ist nicht bekannt.Im vergangenen November hat Bezos allerdings angekündigt, dass er von Seattle nach Miami umziehen will und so ein Umzug kostet bekanntlich Geld. Scherze einmal beiseite, so spart er sich dadurch einiges an Geld: Denn ein Verkauf von Aktien wird in Washington, dem Heimatstaat von Amazon, mit sieben Prozent besteuert - Florida indes kennt eine solche Besteuerung nichtBezos will natürlich nichts von Steuer wissen oder hören, denn offiziell zieht er nach Florida, um näher bei der Familie seiner Verlobten Lauren Sanchez sowie seinem Weltraumunternehmen Blue Origin sein zu können.