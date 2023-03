B-21 Raider: US Air Force zeigt neue Bilder des Tarnkappenbombers

Der Nachfolger des legendären Tarnkappenbombers B-2 wurde Ende 2022 offiziell vorgestellt, die ersten Bilder der B-21 Raider waren aber nicht besonders aussagekräftig. Nun hat die Air Force neue Fotos veröffentlicht und die geben einen besseren Blick auf das Flugzeug.

Triebwerke sind größte Herausforderung

Zusammenfassung US-Luftwaffe präsentiert neue Fotos der B-21 Raider.

Neue Fotos zeigen tief eingelassene Lufteinlässe.

Experten und Luftfahrt-Webseiten spekulieren über die Details.

Tarnung der Triebwerke und Lufteinlässe eine große Herausforderung.

Jungfernflug der B-21 Raider noch 2023.

B-21 Raider ersetzt B-2 und B-1 Lancer.

B-21 Raider vermutlich kleiner als B-2.

Nach sieben Jahren Arbeit hat die US-amerikanische Luftwaffe den gemeinsam mit Northrop Grumman entwickelten Tarnkappenbomber im vergangenen Dezember offiziell enthüllt. Dabei versuchen die Militärs natürlich, das Flugzeug zwar zu zeigen, aber jedes geheime Detail vor den Augen der Konkurrenz (jedweder Art) zu verstecken.Entsprechend wenig aussagekräftig war die erste Aufnahme der B-21 Raider und die Fachwelt hat nun nach etwa drei Monaten zwei neue Möglichkeiten bekommen, die Maschine unter die Lupe zu nehmen. Wie The Drive berichtet, hat die US Air Force nämlich zwei weitere Bilder veröffentlicht. Das eine Foto ist eine detaillierte Nahaufnahme der Nase und der Cockpitsektion, das andere gibt einen ersten Blick auf die Grundrissform des Jets, der die B-2 und die Rockwell B-1 Lancer ersetzen soll.Auf den neuen Aufnahmen der B-21 Raider, die vermutlich kleiner als die B-2 ist, sind vor allem die neuen, tief eingelassenen Lufteinlässe, die allem Anschein abnehmbare Abdeckungen haben, zu sehen.Die Details sind für Experten und Luftfahrt-Webseiten ein Anlass für neue Spekulationen, vieles ist und bleibt aber ein Geheimnis. Das betrifft vor allem die versenkten Lufteinlässe, die zu den größten Herausforderungen von Tarnkappenflugzeugen gehören. Denn die Triebwerke und deren Tarnung gehört zu den Merkmalen, die am schwierigsten umzusetzen bzw. zu "verstecken" sind.Derzeit ist die B-21 Raider aber ohnehin nur eine "Trockenübung", denn ihren Jungfernflug wird die Maschine erst später absolvieren. Das soll noch in diesem Jahr der Fall sein, wann genau, teilten die US-Militärs aber bislang nicht mit.