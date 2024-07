Privater Cloud-Speicher: Ugreen NASync DXP4800 Plus ausprobiert

Ugreen hat seine ersten eigenen NAS-Geräte vorgestellt und will mit diesen etablierten Anbietern wie Synology Konkurrenz machen. In den Handel kommen gleich mehrere Modelle, die sich mit bis zu 184 TB Speicherplatz ausstatten lassen. Dieser kann dann praktisch als privater Cloud-Speicher genutzt werden.Unser Kollege Andrzej Tokarski hat den Ugreen NASync DXP4800 Plus ausprobiert und er zeigt unter anderem, wie schnell hier Videodateien übertragen werden können. Aktuell sind die NAS-Geräte von Ugreen bei Kickstarter zu finden.