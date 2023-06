PCIe 7.0: Erster Blick auf die kommende Schnittstellen-Version möglich

Während die Version 5.0 des PCI-Express-Standards gerade zaghaft in der Praxis ankommt, sind die Entwickler hinter der Technologie bereits bei den Arbeiten an der Version 7.0 angekommen. Die ersten Spezifikationen zu dieser wurden nun veröffentlicht.

Über die Pins hinaus

Zusammenfassung Version 0.3 der Spezifikationen zu PCIe 7.0 veröffentlicht: 128 Gigatransfers/Sek. pro Pin, 512 GB/s bei 16 Lanes

Weitere Vorgaben: Physische Distanz, Taktung, Materialien

Nutzer erwarten deutlich beschleunigte Übertagungsraten

Preisklassen abhängig von Materialien und Ausstattung

PCI-SIG arbeitet an konkreteren Eckpunkten für marktfähige Fassung

Verdoppelung der Übertragungsraten gegenüber PCIe 5.0 und 6.0

Das Industrie-Konsortium PCI-SIG hat jetzt die Version 0.3 der neuen 7er-Spezifikationen veröffentlicht. Dabei handelt es sich um eine vorläufige Variante, auf die sich alle beteiligten Mitglieder des Standardisierungsgremium erst einmal geeinigt haben. Von dieser Basis ausgehend werden jetzt die konkreteren Eckpunkte herausgearbeitet, bis man dann bei einer marktfähigen Fassung ankommt.Für die Nutzer wird PCIe 7.0 natürlich in erster Linie noch einmal deutlich beschleunigte Übertagungsraten bieten - die gewohnte Verdoppelung bleibt bestehen: Während PCIe 5.0 auf 32 und PCIe 6.0 auf 64 Gigatransfers pro Sekunde und Pin kam, werden nun 128 Gigatransfers pro Sekunde erreicht. Bei einer Schnittstelle mit einer 16-Lane-Anbindung können dann also 512 Gigabyte pro Sekunde geboten werden.Die Konzeption umfasst hier allerdings nicht nur die reinen Übertragungs-Modalitäten der Schnittstelle. Wer in Zukunft mit der neuen Technologie arbeiten will, wird sich auch an weitergehende Vorgaben halten müssen - wie beispielsweise die physische Distanz, mit der Komponenten wie CPUs, Grafikkarten und Speicher über die Schnittstelle miteinander verbunden werden können.Denn Informationen breiten sich auch in den Leitungen im Rechner mit maximal Lichtgeschwindigkeit aus und die Taktungen sind bereits so kurz, dass unterschiedliche Leitungslängen und insbesondere zu lange Laufwege dazu führen können, dass die Komponenten untereinander nicht mehr auf dem gleichen Takt funktionieren.Weiterhin hatte sich auch schon bei den jüngsten Updates gezeigt, dass einige Spezifikationen nur erreicht werden, wenn bestimmte - teure - Materialien zum Einsatz kommen. Aktuell steht noch nicht fest, ob auch PCIe 7.0 hier Besonderheiten mitbringen wird. Davon dürfte letztlich auch abhängen, mit welchen Preisklassen bei entsprechend ausgestatteten Systemen zu rechnen ist.