LG klärt auf: OLED-Fernseher der CS-Serie kommt ohne Evo-Panel

Die kürzlich veröffentlichten Details zu LGs neuen OLED-Fernsehern des Jahres 2022 haben vor allem eine Frage aufgeworfen: Worum handelt es sich beim bisher unbekannten CS9-Modell. Nun klärt der südkoreanische Hersteller auf. Die Unterschiede liegen beim Evo-Display.

Prozessor- und Software-Upgrade, jedoch ohne Evo-Panel

LG

Dreh- und Angelpunkt des neuen LG OLED-Lineups stellen die verbesserten Panels mit so genannter Evo-Technologie dar. Sie sollen für ein helleres und somit auch detailreiches Bild sorgen, um in diesen beiden speziellen Bereichen zur eigenen und vor allem der von Samsung geprägten Mini-LED-Konkurrenz aufzuschließen. Bereits im letzten Jahr wurde die erste Generation Evo-Displays innerhalb der LG OLED G1- und C1-Serie verbaut, die eigentlichen Vorteile bei letzterer jedoch per Firmware deaktiviert.Nun sollen beide Baureihen von der Technik profitieren und die G2-Serie sogar mit einem zusätzlichen "Brightness Booster" ausgestattet werden. Die Frage, die sich Interessenten allerdings stellen, ist die nach den ominösen LG OLED CS-Modellen, die in diesem Jahr zum ersten Mal aus der klassischen Nummerierung (z.B. CX 2020 / C1 2021 / C2 2022) herausstechen. Auf Nachfrage von WinFuture liefert LG nun die passende Antwort."Die neue CS-Serie ist eine Weiterentwicklung der 2021er C1-Serie und ist zwischen der C1-Serie und der 2022er C2-Serie mit OLED evo zu verordnen. Die CS-Serie beinhaltet den neuen α9 Gen5 AI Prozessor, sowie das neue webOS 2022. Somit soll vor allem eine noch breitere Modellvielfalt innerhalb der C-Serie geschaffen werden."Der je nach TV-Diagonale zwischen 150 Euro und 600 Euro niedriger ausfallende Einstiegspreis gegenüber der C2-Serie geht somit auf Kosten des lang erwarteten Evo-Panels innerhalb der Mittelklasse, während Prozessor und Betriebssystem aktualisiert werden.Die Mehrleistung und Software-Vorteile bleiben abzuwarten, um zu entscheiden, ob sich in Hinsicht auf die neue LG OLED CS-Serie nicht vielleicht eher der Griff zum günstigeren Vorjahresmodell (C1) lohnen würde.