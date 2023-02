Prime Gaming: Diese Spiele & Inhalte verschenkt Amazon im März

Amazon kündigt sieben neue Gratis-Spiele für Prime-Kunden an, die im März neben einer Vielzahl von Ingame-Inhalten erscheinen werden. Mit dabei: Der 90er-Hit Baldur's Gate! In unserem Prime Gaming-Überblick zeigen wir euch alle Titel, neuen Loot und Twitch-Drops.

Zusätzliche In-Game-Inhalte, Twitch-Drops und Co.

Übersicht der Amazon Prime Gaming-Geschenke im März 2023

Candy Crush Saga - XXL-Loot-Pack 1

Candy Crush Soda Saga - XXL-Loot-Pack 1

Dead by Daylight - 100 Rift Fragments

Divine Knockout - Confetti Knockout FX and A Contest of Strength Profile Card

Fall Guys - Merry Mastodon Bundle

Farm Heroes Saga - 20 Gold Bars, 24-Hours Unlimited Lives, 1 Shovel

FIFA 23 - Prime Gaming Pack

Grand Theft Auto Online - GTA$125K

KartRider Rush+ - Prime Gaming Racer Pack

League of Legends - Prime Gaming Capsule

League of Legends: Wild Rift - Random Bauble Chest

Legends of Runeterra - Rare Prismatic Chest, Epic Card

Madden 23 - Super Bowl Ultimate Team Pack

New World - The Dragon's Hoard

PALADINS - Steel-Forged Barik Skin

PUBG Mobile - Street Cred Set

Rainbow Six Siege - 7 Day Renown Boosters

Realm Royale - Twilight Huntress Hunter Skin

Red Dead Online - Buckley Hat Tint 1, Rivera Hooded Tunic Tint 3, Howl Emote, 5 Gold Bars

Rogue Company - Kyoto Undercover Ronin Outfit

SMITE - Magic: The Gathering Cosmetic Bundle

Valorant - Doomscrolling spray

Warframe - Kudzon Ephemera Cosmetic

Letzte Chance auf The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, Onsen Master, Aerial_Knight's Never Yield, Divine Knockout, One Hand Clapping, BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, Space Crew: Legendary Edition, Tunche und Space Warlord Organ Trading Simulator

The Elder Scrolls III: Morrowind GOTY Edition, Onsen Master, Aerial_Knight's Never Yield, Divine Knockout, One Hand Clapping, BATS: Bloodsucker Anti-Terror Squad, Space Crew: Legendary Edition, Tunche und Space Warlord Organ Trading Simulator Ab März - Gratis-Spiele mit Prime: Baldur's Gate: Enhanced Edition, Adios, I am Fish, Faraway 3: Arctic Escape, Book of Demons, Peaky Blinders: Mastermind und City Legends: Trapping in Mirror - Collector's Edition

1. März - Genshin Impact - Prime Bundle

- Genshin Impact - Prime Bundle 2. März - Baldur's Gate Enhanced Edition [ FGWP ]

- Baldur's Gate Enhanced Edition [ ] 2. März - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

- Grand Theft Auto Online - GTA$125K 2. März - Raid: Shadow Legends - 6 Savage Artifacts

- Raid: Shadow Legends - 6 Savage Artifacts 7. März - Lost Ark - Magick Society Special Dye Chest

- Lost Ark - Magick Society Special Dye Chest 8. März - KartRider Rush+ - Prime Gaming Racer Pack

- KartRider Rush+ - Prime Gaming Racer Pack 8. März - PUBG Mobile - Extreme Climber Set

- PUBG Mobile - Extreme Climber Set 9. März - Adios [ FGWP ]

- Adios [ ] 9. März - Grand Theft Auto Online - GTA$125K

- Grand Theft Auto Online - GTA$125K 9. März - I am Fish [ FGWP ]

- I am Fish [ ] 16. März - Faraway 3: Arctic Escape [ FGWP ]

- Faraway 3: Arctic Escape [ ] 23. März - Book of Demons [ FGWP ]

- Book of Demons [ ] 23. März - Peaky Blinders: Mastermind [ FGWP ]

- Peaky Blinders: Mastermind [ ] 30. März - City Legends: Trapping in Mirror - Collector's Edition [ FGWP ]

Alle Spiele und Loot im Überblick

Neben exklusiven Inhalten für Spiele wie PUBG Mobile, Dead by Daylight, Genshin Impact und Co. stehen die kostenlosen Games bei Amazon im Mittelpunkt. Darunter das storylastige Rollenspiel (RPG) Baldur's Gate: Enhanced Edition aus den 90ern, der "Hack & Slay"-Deckbau-Hybrid Book of Demons und das Physik-Abenteuer I am Fish. Auch das Puzzle-Adventure Spiel Peaky Blinders: Mastermind, basierend auf der erfolgreichen Fernsehserie, ist dabei.Mit Faraway 3: Arctic Escape können Spieler zudem Rätsel in arktischen Landschaften lösen und in Legends: Trapping in Mirror neben kniffligen Aufgaben nach versteckten Objekten suchen. Adios hingegen zieht den Spieler als Schweinezüchter ins ländliche Kansas, um sich gegen die hiesige Mafia zu stellen. Die Gratis-Spiele werden gestaffelt über den März veröffentlicht - jeden Donnerstag. In unserer Übersicht (siehe unten) haben wir die "Free Games with Prime" (FGWP) entsprechend markiert.In Hinsicht auf DLCs und Goodies hat Amazon im kommenden Monat wieder genug Dreingaben für allerlei Spiele im Gepäck. Unter anderem profitieren Spieler von namhaften Titeln wie FIFA 23, Fall Guys, League of Legends, Madden 23, Red Dead Online, Grand Theft Auto Online (GTA 5), Rainbow Six Siege, Valorant und Smite vom Gratis-Loot. Zudem versorgt Amazon erneut seine eigenen Online-Rollenspiele (MMORPG) Lost Ark und New World mit neuen Gegenständen bzw. Loot-Bundles.Sämtliche Ingame-Gegenstände, müssen auf der Prime Gaming-Webseite abgeholt werden. Dabei ist oft eine direkte Verknüpfung mit dem Spiel-Account erforderlich. Nachfolgend findet ihr alle Loot-Termine.